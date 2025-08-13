Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico
За даними Politico, територіальні питання можуть обговорюватися лише після згоди Москви на припинення вогню
фото: Генштаб ЗСУ

Politico пише, що президент США Дональд Трамп вважає, що для досягнення миру необхідний «обмін територіями»

Україна визначила п’ять ключових вимог для завершення війни з Росією. Серед них стійке перемир'я та гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Тривале перемир'я перед будь-яким обміном територіями

Politico пише, що президент США Дональд Трамп вважає, що для досягнення миру необхідний «обмін територіями». Позиція України полягає в тому, що вона не піде на жодні поступки щодо своїх кордонів, гарантованих міжнародним правом і власною конституцією.

«Ми підтримуємо те, чого хотів президент Трамп – припинення вогню, а потім сісти за стіл переговорів і обговорити все інше», – сказав Зеленський журналістам у вівторок. Він підкреслив, однак, що його країна не відступить від лінії фронту.

Якщо Київ зрештою буде змушений піти на певні компроміси в рамках остаточної угоди, виходячи з реалій на полі бою, то він буде обговорювати територіальні питання лише після того, як Росія погодиться на перемир'я і дотримуватиметься його, повідомило Politico джерело, ознайомлене з ситуацією, на умовах анонімності.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте припускає, що остаточний компроміс полягатиме в тому, що певні території будуть належати Росії за рахунок військової окупації, але юридично залишатимуться українськими.

Крім того, частини Донеччини, які все ще перебуває під контролем України, за словами видання, має потужну оборону – передача території може послабити здатність України відбивати майбутні російські атаки.

Компенсація завданих збитків

Збитки, завдані Україні в людському та матеріальному плані, є колосальними. За оцінками, вони становлять від $500 млрд до $1 трлн.

Україна твердо переконана, що Москва повинна заплатити за свої злочини, і має певний важіль впливу, оскільки значна частина російських активів знаходиться у володінні близьких європейських союзників. Майже €200 млрд знаходяться в Бельгії.

«Росія повинна заплатити за завдані збитки в розмірі приблизно €500 млрд. Доки це не відбудеться, Москві не можна надавати доступ до її заморожених активів», – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на конференції з відновлення України минулого місяця.

Гарантії безпеки

Україна вважає членство в НАТО та Європейському Союзі єдиним довгостроковим способом зупинити чергову російську агресію. «Чи будемо ми в НАТО? В ЄС? Я нічого не чув – жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не розпочнеться нова війна», – сказав Зеленський. «Нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть, перш за все, нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність».

Видання наголошує, що Трамп виключив членство в НАТО (що тихо підтримали кілька інших скептично налаштованих країн-членів), а Москва хоче категоричного зобов'язання Альянсу ніколи не приймати Україну. Зеленський також скаржиться, що Київ постійно блокують на шляху до Європейського Союзу столиці, які побоюються економічного впливу великої і бідної країни з величезним сільськогосподарським сектором, що приєднається до блоку.

Україна також відкидає вимоги Москви скоротити свою 900-тисячну армію – найбільшу в Європі після Росії – і припинити постачання зброї союзниками України. Європейські партнери, які фінансують потреби українських військ і купують зброю у Києва, зокрема США, є єдиною гарантією безпеки, яку Київ має на сьогодні. США пропонують лише посередництво у війні, натякаючи, що зрештою можуть відмовитися і від цієї ролі.

Діти та військовополонені повинні повернутися додому

Росія вивезла майже 20 тис. українських дітей. Наразі Україні вдалося повернути 1453 дитини за посередництва Катару та інших країн.

Москва стверджує, що переводить українців у безпечне місце, подалі від війни, але відмовляється повертати дітей їхнім родичам, замість цього віддаючи їх у систему усиновлення як сиріт і занурюючи їх у російську пропаганду. Нещодавно адміністрація Трампа ще більше ускладнила пошук і повернення українських дітей у Росії, розпустивши робочу групу Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала знаходити викрадених дітей і викривати російських і білоруських чиновників, причетних до цього.

Збереження санкцій проти РФ

Тімоті Еш, аналітик, який стежить за ситуацією в Україні, підрахував, що на сьогодні війна коштувала Росії близько $2 трильйонів, що майже дорівнює її річному економічному випуску.

Київ та його європейські союзники хочуть, щоб цей тиск зберігався, попереджаючи, що скасування первинних і вторинних санкцій та дозвіл на відновлення торгівлі дадуть Москві час перегрупуватися для чергового нападу з метою завершення завоювання України. Вони також намагатимуться переконати Трампа, що загроза нових санкцій з боку США змусить Путіна вести більш серйозні переговори.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зараз вимагає для перемир'я трохи менше ніж раніше. Про це, як пише «Главком», в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив радник Кремля із зовнішньої політики, заступник директора Центру європейських та міжнародних досліджень Вищої школи економіки Дмитро Суслов.

До слова, раніше канал CNN спрогнозував п’ять можливих сценаріїв завершення війни в Україні. Тільки один з варіантів може бути вигідним для України.

Теги: війна переговори росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зауважив, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
11 серпня, 20:41
Захисники України знищили окупанта 18 червня 2025 року
ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака
7 серпня, 12:52
Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України
Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України
2 серпня, 10:48
2 серпня – День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
28 липня, 07:12
Лисицю зафіксували на Київщині, липень 2025 року
В Україні рекордно зросла кількість лисиць: науковець розповів про причини
27 липня, 12:00
Для України важлива насамперед американська зброя, для Росії – важливо утримати Трампа від більших санкцій
Що треба, аби Росії всерйоз заговорила про мир
26 липня, 19:30
За даними ЗМІ, зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна має відбутися на параді в Китаї
Чи зустрінеться Путін з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль дав відповідь
19 липня, 06:55
Стармер: Ми працюємо з союзниками над наданням необхідних спроможностей і підтримки, щоб забезпечити ефективне використання наданого озброєння в Україні
Велика Британія може приєднатися до закупівлі американської зброї для України – Стармер
17 липня, 22:28

Суспільство

Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico
Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
«Дія.Картка» доступна для українців. Що це таке і які має переваги
«Дія.Картка» доступна для українців. Що це таке і які має переваги
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
Начальник лазні та режисер: рейтинг незвичних вакансій в ЗСУ
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
8453
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
5873
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
3152
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3086
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua