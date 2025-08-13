Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico

За даними Politico, територіальні питання можуть обговорюватися лише після згоди Москви на припинення вогню

Україна визначила п’ять ключових вимог для завершення війни з Росією. Серед них стійке перемир'я та гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Тривале перемир'я перед будь-яким обміном територіями

Politico пише, що президент США Дональд Трамп вважає, що для досягнення миру необхідний «обмін територіями». Позиція України полягає в тому, що вона не піде на жодні поступки щодо своїх кордонів, гарантованих міжнародним правом і власною конституцією.

«Ми підтримуємо те, чого хотів президент Трамп – припинення вогню, а потім сісти за стіл переговорів і обговорити все інше», – сказав Зеленський журналістам у вівторок. Він підкреслив, однак, що його країна не відступить від лінії фронту.

Якщо Київ зрештою буде змушений піти на певні компроміси в рамках остаточної угоди, виходячи з реалій на полі бою, то він буде обговорювати територіальні питання лише після того, як Росія погодиться на перемир'я і дотримуватиметься його, повідомило Politico джерело, ознайомлене з ситуацією, на умовах анонімності.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте припускає, що остаточний компроміс полягатиме в тому, що певні території будуть належати Росії за рахунок військової окупації, але юридично залишатимуться українськими.

Крім того, частини Донеччини, які все ще перебуває під контролем України, за словами видання, має потужну оборону – передача території може послабити здатність України відбивати майбутні російські атаки.

Компенсація завданих збитків

Збитки, завдані Україні в людському та матеріальному плані, є колосальними. За оцінками, вони становлять від $500 млрд до $1 трлн.

Україна твердо переконана, що Москва повинна заплатити за свої злочини, і має певний важіль впливу, оскільки значна частина російських активів знаходиться у володінні близьких європейських союзників. Майже €200 млрд знаходяться в Бельгії.

«Росія повинна заплатити за завдані збитки в розмірі приблизно €500 млрд. Доки це не відбудеться, Москві не можна надавати доступ до її заморожених активів», – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на конференції з відновлення України минулого місяця.

Гарантії безпеки

Україна вважає членство в НАТО та Європейському Союзі єдиним довгостроковим способом зупинити чергову російську агресію. «Чи будемо ми в НАТО? В ЄС? Я нічого не чув – жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не розпочнеться нова війна», – сказав Зеленський. «Нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть, перш за все, нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність».

Видання наголошує, що Трамп виключив членство в НАТО (що тихо підтримали кілька інших скептично налаштованих країн-членів), а Москва хоче категоричного зобов'язання Альянсу ніколи не приймати Україну. Зеленський також скаржиться, що Київ постійно блокують на шляху до Європейського Союзу столиці, які побоюються економічного впливу великої і бідної країни з величезним сільськогосподарським сектором, що приєднається до блоку.

Україна також відкидає вимоги Москви скоротити свою 900-тисячну армію – найбільшу в Європі після Росії – і припинити постачання зброї союзниками України. Європейські партнери, які фінансують потреби українських військ і купують зброю у Києва, зокрема США, є єдиною гарантією безпеки, яку Київ має на сьогодні. США пропонують лише посередництво у війні, натякаючи, що зрештою можуть відмовитися і від цієї ролі.

Діти та військовополонені повинні повернутися додому

Росія вивезла майже 20 тис. українських дітей. Наразі Україні вдалося повернути 1453 дитини за посередництва Катару та інших країн.

Москва стверджує, що переводить українців у безпечне місце, подалі від війни, але відмовляється повертати дітей їхнім родичам, замість цього віддаючи їх у систему усиновлення як сиріт і занурюючи їх у російську пропаганду. Нещодавно адміністрація Трампа ще більше ускладнила пошук і повернення українських дітей у Росії, розпустивши робочу групу Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала знаходити викрадених дітей і викривати російських і білоруських чиновників, причетних до цього.

Збереження санкцій проти РФ

Тімоті Еш, аналітик, який стежить за ситуацією в Україні, підрахував, що на сьогодні війна коштувала Росії близько $2 трильйонів, що майже дорівнює її річному економічному випуску.

Київ та його європейські союзники хочуть, щоб цей тиск зберігався, попереджаючи, що скасування первинних і вторинних санкцій та дозвіл на відновлення торгівлі дадуть Москві час перегрупуватися для чергового нападу з метою завершення завоювання України. Вони також намагатимуться переконати Трампа, що загроза нових санкцій з боку США змусить Путіна вести більш серйозні переговори.

