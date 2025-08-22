На платформі «Ветеран PRO» запрацюють нові функції: коли це станеться

До кінця року на платформі "Ветеран PRO" з'являться нові функції: компенсація за страхування авто через «Дію», є-посвідчення, витяг з реєстру тощо. Про це розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Ветерани. Безпека», повідомляє «Главком».

За словами Юлії Свириденко, нові функції слід очікувати:

в жовтні - компенсацію за страхування авто через «Дію» ;

в листопаді буде можливість отримати є-посвідчення - одразу після набуття статусу ветерану, без необхідності ходити з паперовими документами;

у грудні витяг з реєстру брати не лише в ЦНАПі, а через «ВетеранПро».

Також до кінця року ветерани з інвалідністю зможуть подати заявку на переобладнання авто онлайн, отримувати грошову компенсацію і одразу в «Дії» завантажувати новий техпаспорт.

«Тобто більшість послуг, які раніше займали тиждень, вимагали велику кількість паперових документів, ми все це робимо онлайн, в «цифрі», - зазначила прем'єрка.

Нагадаємо, нещодавно у застосунку «Дія» зʼявився новий розділ – «Ветеран PRO». Він містить послуги для ветеранів: пошук фахівця супроводу та демобілізованих осіб, а також ветеранський спорт – заява про отримання компенсації. Водночас розділ пропонує послуги з безкоштовним переходом на портал «Дія»: заява про субсидію і статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Також з пільговими умовами для ветеранів і ветеранок функціонують «єОселя» та «єВідновлення».