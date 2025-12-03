У Житомирі ветеран АТО через суд «вибив» берег річки Тетерів у забудовників

«Ми щойно виграли не просто суд – ми вибили берег річки з пащі корумпованої машини дерибану. Житомирська міська рада програла ще й апеляцію»

Ветеран АТО та активіст Олександр Швецов виграв два суди щодо встановлення 100-метрової прибережної захисної смуги, де була човнова станція. Про рішення апеляційного суду, який залишив без задоволення апеляцію міської ради, ветеран розповів у Facebook, передає «Главком».

«Ми щойно виграли не просто суд – ми вибили берег річки з пащі корумпованої машини дерибану. Житомирська міська рада програла ще й апеляцію. Суд у Вінниці підтвердив: на човновій станції має бути 100-метрова прибережна смуга. Так вимагає закон. Тепер влада зобов’язана внести зміни до Генплану», – написав Олександр Швецов. Йдеться про встановлення 100-метрової прибережної захисної смуги по пров. Річковому, 19-б, де на місці колишньої човнової станції збудували маєтки. Позов Олександра Шевцова до Житомирської міської ради про те, що берег річки Тетерів незаконно забудовують, розглянув Житомирський окружний адміністративний суд.

Суд задовольнив позов активіста та ухвалив відповідне рішення фото: скриншот рішення Житомирського окружного адміністративного суду

Суд задовольнив позов активіста та ухвалив відповідне рішення. «Визнати протиправним та нечинним рішення п'ятнадцятої сесії сьомого скликання Житомирської міської ради від 30.11.2016 № 454 «Про затвердження Генерального плану міста Житомира» в частині затвердження генерального плану, у якому не встановлена та не відображена 100 метрова прибережна захисна смуга в районі земельних ділянок за адресою м. Житомир провулок Річковий, 19-б. Зобов'язати Житомирську міську раду внести зміни до Генерального плану міста Житомир, з урахуванням висновків, викладених у рішенні суду», – йшлося в рішенні суду.

Натомість Житомирська міська рада подала апеляцію щодо цього, але програла суд.

Олександр Шевцов стверджував, що берег річки Тетерів незаконно забудовують фото: скриншот Житомир.info.

Ця справа почалася зі звернення Олександра Швецова, який стверджував, що берег річки Тетерів, де колись була човнова станція, забудовують незаконно. Відомо, що територію човнової станції розпродали приватним особам, про це розслідування розповідало видання Житомир.info. Щодо скасування договорів оренди землі на місці колишньої човнової станції по провулку Річковому позови також подавала Житомирська міська рада.

