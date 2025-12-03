Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Житомирі ветеран АТО через суд «вибив» берег річки Тетерів у забудовників

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Житомирі ветеран АТО через суд «вибив» берег річки Тетерів у забудовників
Позов Олександра Шевцова про те, що берег річки Тетерів незаконно забудовують, розглянув суд
фото: скриншот Житомир.info.

«Ми щойно виграли не просто суд – ми вибили берег річки з пащі корумпованої машини дерибану. Житомирська міська рада програла ще й апеляцію»

Ветеран АТО та активіст Олександр Швецов виграв два суди щодо встановлення 100-метрової прибережної захисної смуги, де була човнова станція. Про рішення апеляційного суду, який залишив без задоволення апеляцію міської ради, ветеран розповів у Facebook, передає «Главком».

«Ми щойно виграли не просто суд – ми вибили берег річки з пащі корумпованої машини дерибану. Житомирська міська рада програла ще й апеляцію. Суд у Вінниці підтвердив: на човновій станції має бути 100-метрова прибережна смуга. Так вимагає закон. Тепер влада зобов’язана внести зміни до Генплану», – написав Олександр Швецов. Йдеться про встановлення 100-метрової прибережної захисної смуги по пров. Річковому, 19-б, де на місці колишньої човнової станції збудували маєтки. Позов Олександра Шевцова до Житомирської міської ради про те, що берег річки Тетерів незаконно забудовують, розглянув Житомирський окружний адміністративний суд.

Суд задовольнив позов активіста та ухвалив відповідне рішення
Суд задовольнив позов активіста та ухвалив відповідне рішення
фото: скриншот рішення Житомирського окружного адміністративного суду

Суд задовольнив позов активіста та ухвалив відповідне рішення. «Визнати протиправним та нечинним рішення п'ятнадцятої сесії сьомого скликання Житомирської міської ради від 30.11.2016 № 454 «Про затвердження Генерального плану міста Житомира» в частині затвердження генерального плану, у якому не встановлена та не відображена 100 метрова прибережна захисна смуга в районі земельних ділянок за адресою м. Житомир провулок Річковий, 19-б. Зобов'язати Житомирську міську раду внести зміни до Генерального плану міста Житомир, з урахуванням висновків, викладених у рішенні суду», – йшлося в рішенні суду.

Натомість Житомирська міська рада подала апеляцію щодо цього, але програла суд.

Олександр Шевцов стверджував, що берег річки Тетерів незаконно забудовують
Олександр Шевцов стверджував, що берег річки Тетерів незаконно забудовують
фото: скриншот Житомир.info.

Ця справа почалася зі звернення Олександра Швецова, який стверджував, що берег річки Тетерів, де колись була човнова станція, забудовують незаконно. Відомо, що територію човнової станції розпродали приватним особам, про це розслідування розповідало видання Житомир.info. Щодо скасування договорів оренди землі на місці колишньої човнової станції по провулку Річковому позови також подавала Житомирська міська рада.

Раніше «Главком» писав про те, що на Житомирщині чоловік підірвав себе та людей на вокзалі. Унаслідок вибуху загинули четверо людей, серед них прикордонниця, та ще 12 отримали поранення. Вибух здійснив 23-річний харків’янин під час перевірки документів пасажирів дизель-потягу.

Повідомлялося, що в Бердичеві Житомирської області невідомий чоловік вигріб виручку з каси крамниці, направивши на продавчиню зброю

Читайте також:

Теги: суд Житомирщина річка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівництво комплексу тривало з травня 2018 року до жовтня 2022 року
В Одесі заарештовано будівлю популярного дельфінарію: що відомо
3 листопада, 13:25
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
12 листопада, 03:46
У BBC відкидають претензії Трампа й готуються до суду
BBC заявила, що відстоюватиме свою позицію в суді проти позову Трампа
17 листопада, 17:04
27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов отримав вирок суду
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
6 листопада, 17:48
Житель Запоріжжя пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
8 листопада, 21:15
Фігуранта справи позбавили права обіймати посади в держорганах
Суд у РФ відправив до колонії однофамільця Зеленського за хабарі
26 листопада, 10:59
Машиніст електропоїзда рушив, не переконавшись, що усі пасажири зайшли у вагон
Літній пасажир електрички зазнав відкритих переломів обох ніг: деталі інциденту
26 листопада, 12:25
Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона
Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона, – адвокат
Вчора, 12:25
Справа про поділ майна сім'ї експрезидента триває дев'ять місяців
Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль
Вчора, 11:39

Події в Україні

У Житомирі ветеран АТО через суд «вибив» берег річки Тетерів у забудовників
У Житомирі ветеран АТО через суд «вибив» берег річки Тетерів у забудовників
На Закарпатті обмежено рух транспорту через один з головних пунктів пропуску. У чому причина
На Закарпатті обмежено рух транспорту через один з головних пунктів пропуску. У чому причина
Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі
Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua