Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова
Магамедрасулова звільнено під нічний домашній арешт
Печерський районний суд Києва 2 грудня звільнив з СІЗО Сентябра Магамедрасулова, батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Їх обох підозрюють в організації незаконної торгівлі з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.
Сентябру Магамедрасулову змінено запобіжний захід. Суд ухвалив тримання під вартою на нічний домашній арешт.
Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.
Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня.
Раніше арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.
До слова, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, «вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання».
