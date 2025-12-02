Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова
Сьогодні суд змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову
фото: Суспільне

Магамедрасулова звільнено під нічний домашній арешт

Печерський районний суд Києва 2 грудня звільнив з СІЗО Сентябра Магамедрасулова, батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Їх обох підозрюють в організації незаконної торгівлі з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Сентябру Магамедрасулову змінено запобіжний захід. Суд ухвалив тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня.

Раніше арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

До слова, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, «вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання».

Читайте також:

Теги: суд НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
11 листопада, 21:04
Зеленський заявив, що не розмовляв із Міндічем після скандалу
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
13 листопада, 14:02
Суд у Львові залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон
13 листопада, 13:32
Міндіч безперешкодно виїхав з України
«Круте розслідування». Соратник президента похвалив НАБУ за «Міндічгейт»
19 листопада, 19:21
27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов отримав вирок суду
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
6 листопада, 17:48
Засідання комісії відбулося 30 жовтня
«Висока зарплата та пенсія». Кандидат у судді відверто зізнався, навіщо йому посада
6 листопада, 17:34
У записах, оприлюднених НАБУ і САП, Міндіч, фігурант розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, обговорював «консервацію» цього будівництва, в яке щомісяця вкладалися сотні тисяч доларів
Будівництво у Козині, обговорюване у «плівках Міндіча», пов'язане з Чернишовим: розслідування
12 листопада, 14:22
Керівнику притулку для тварин заборонено покидати Хмельницький
У Хмельницькому арештовано власника левиць, які втекли з вольєру: деталі скандалу
22 листопада, 13:00
Обшуки у Єрмака: журналіст FT повідомив, у межах якої справи їх проводять
Обшуки у Єрмака: журналіст FT повідомив, у межах якої справи їх проводять
28 листопада, 11:34

Кримінал

Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд залишив у силі вирок депутату
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд залишив у силі вирок депутату
Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова
Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова
СБУ затримала агента РФ з Харкова, матір якого планувала вбивство ветерана ЗСУ (фото)
СБУ затримала агента РФ з Харкова, матір якого планувала вбивство ветерана ЗСУ (фото)
Апеляція залишила в силі вирок екскерівнику Державної судової адміністрації
Апеляція залишила в силі вирок екскерівнику Державної судової адміністрації
Затримано колишнього першого заступника міністра енергетики
Затримано колишнього першого заступника міністра енергетики
СБУ викрила британського військового інструктора на співпраці з Росією – ЗМІ
СБУ викрила британського військового інструктора на співпраці з Росією – ЗМІ

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua