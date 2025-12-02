Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова

Магамедрасулова звільнено під нічний домашній арешт

Печерський районний суд Києва 2 грудня звільнив з СІЗО Сентябра Магамедрасулова, батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Їх обох підозрюють в організації незаконної торгівлі з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Сентябру Магамедрасулову змінено запобіжний захід. Суд ухвалив тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня.

Раніше арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

До слова, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, «вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання».