День ЗСУ у Новій Чоротириї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами

Військовий звинувачення відкидає і називає нападницями… постраждалих студенток

У селі Нова Чортория на Житомирщині 6 грудня, у День Збройних сил України, сталася сутичка між студентками коледжу та військовослужбовцем 4 відділу Житомирського районного ТЦК та СП. Події розгорталися поблизу місцевого кафе «Європа», близько одинадцятої вечора. На місце виїжджала поліція.

Важливе уточнення: інцидент відбувся не під час виконання чоловіком службових обов’язків і не пов'язаний із мобілізацією та роботою ТЦК.

«Главком» поспілкувався з чотирма студентками, які були там того вечора. Вони заявили про побиття та травми, нібито заподіяні військовим, а також про розпилення ним сльозогінного газу. Водночас сам військовослужбовець ТЦК Олександр К. ці звинувачення заперечує і стверджує, що постраждалий – саме він, його дівчина та друзі.

Студентки заявили про побиття

Як розповіла «Главкому» одна з очевидиць конфлікту Анастасія, після закриття кафе всі відвідувачі вийшли на вулицю. У якийсь момент чоловік (як потім з’ясувалося, це був чинний співробітник ТЦК) почав хапати за волосся одну з дівчат, на ім'я Дарина. Подружка потерпілої одразу заступилася: підійшла і сказала, щоб нападник не чіпав дівчину. На що кривдник проявив ще більшу агресію – кричав, лаявся і накинувся на неї.

«Потім він взяв перцевий балончик і розпиляв на всіх, хто там був. Я в цей час відійшла поговорити зі знайомими. І тут до мене підійшли сказати, що Дашу б'ють. Вона моя одногрупниця і подружка. Я прибігла, вона лежала. Я хотіла покликати по допомогу, але тут прилітає вже мені. За мною бігла дівчина військовослужбовця, хапала мене за волосся, повалила на землю. Тоді підбіг сам військовий і почав мене бити», – стверджує Анастасія. З її слів, сама вона та її подруги із зазначеним військовослужбовцем ТЦК не були знайомі.

На місце інциденту прибула поліція, яка стала свідком ще однієї сутички між дівчиною військовослужбовця та Анастасією. Остання зазначила «Главкому», що співробітник ТЦК просив її забрати заяву з поліції та пропонував гроші, утім вона відмовила. Загалом же заяву на військового написали шестеро осіб, але майже одразу троє з них забрали, стверджує дівчина.

«Нам наша слідча сказала: «Ви точно подумали, що готові судитися з ним? Йому ж усе одно всього лише штраф буде. Можливо, все-таки ви забираєте заяву?» – переповіла учасниця інциденту.

Під час бесіди з «Главкомом» Анастасія перебувала в лікарні та проходила судово-медичну експертизу. Каже, що отримала закриту черепно-мозкову травму, а також декілька гематом на голові і на лобі. За її свідченнями, всього було понад десять побитих дівчат.

Дівчина Дарина, яка опинилася в епіцентрі подій того вечора, у коментарі «Главкому» зазначила, що не знає, що саме спричинило конфлікт з військовим ТЦК: «Він (військовослужбовець, – «Главком») просто зірвався, запшикав усіх перцевим балончиком, я почала тікати від нього. Він зачепив мене ногою. Я впала, вдарилась головою. Перший його удар був ногою в живіт, другий по нозі, третій – по голові. І за словами свідків, він ще після того мене забризкав перцівкою. Крім того, розбив один телефон, а другий викинув».

Після інциденту дівчина на кілька днів опинилася в лікарні: має травму голови та сильний забій ноги. За її словами, кривдник дзвонив їй та навідувався до неї в палату, просив вибачення й пояснював, що, мовляв, сплутав її з кимось, а також пропонував гроші та новий телефон в обмін на відкликання заяви з поліції. Але дівчина відмовила.

Дарина пригадала, що загалом постраждалих від побоїв дівчат було семеро, але їй дісталося першій.

Знайома Дарини Валерія додала нашому виданню: «Він (військовослужбовець ТЦК, – «Главком») мене не чіпав. Я просто бачила, як він бив дівчат. Цей військовослужбовець побіг за Дашею. Я бачила, як вона лежала, а він її бив ногами по животу, по голові. Бив ногами і дівчат, які просто йшли повз».

Позиція військовослужбовця ТЦК

«Главком» додзвонився і до військовослужбовця 4 відділу Житомирського ТЦК та СП Олександра К., на якого поскаржилися студентки. За його словами, постраждалий у цій ситуації саме він, його дівчина та компанія, з якою він був.

«Проти мене, моєї дівчини, моїх друзів застосували сльозогінний газ. Не зрозуміло з яких причин. Є свідки, є відеозйомка. На цих людей є заяви в поліцію. У мене балончика такого навіть близько не було», – стверджує військовослужбовець.

З його слів, газовий балон застосував не він, а дві дівчини, з якими Олександр бачився вперше. «Задули (балончиком, – «Главком») прям в лице: очі, ніс, горло. У мене є обстеження від лікаря. Мені дуже цікаво, як би я особисто сам собі в очі пирскнув?», – обурився чоловік.

Він також відкинув звинувачення у побиттях та погрозах. Розповів, що пропонував студенткам зустрітися, але ті не мали бажання. На запитання, хто викликав поліцію та чи приходив військовий до дівчини в лікарню – не відповів.

Наразі офіційної заяви 4 відділу Житомирського РТЦК та СП немає. «Главком» намагається отримати коментар.

Нагадаємо, військова омбудсманка Ольга Решетилова назвала головну причину, через яку відбуваються напади на військових ТЦК. За її словами, українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду.

До слова, у Стрию Львівської області правоохоронці затримали чоловіка, який поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП.

Раніше Франківський суд Львова обрав запобіжний захід затриманому за підозрою у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка. Суд арештував підозрюваного на два місяці до 30 січня 2026 року. Як повідомлялося, увечері 3 грудня Юрія Бондаренка смертельно поранили: під час перевірки документів 30-річний львів’янин завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік. Бондаренка шпиталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.