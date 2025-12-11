Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День ЗСУ у Новій Чоротириї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
День ЗСУ у Новій Чоротириї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
У селі Нова Чортория стався конфлікт між студентками та військовослужбовцем ТЦК
фото: facebook.com/novachortoryia

Військовий звинувачення відкидає і називає нападницями… постраждалих студенток

У селі Нова Чортория на Житомирщині 6 грудня, у День Збройних сил України, сталася сутичка між студентками коледжу та військовослужбовцем 4 відділу Житомирського районного ТЦК та СП. Події розгорталися поблизу місцевого кафе «Європа», близько одинадцятої вечора. На місце виїжджала поліція.

Важливе уточнення: інцидент відбувся не під час виконання чоловіком службових обов’язків і не пов'язаний із мобілізацією та роботою ТЦК.

«Главком» поспілкувався з чотирма студентками, які були там того вечора. Вони заявили про побиття та травми, нібито заподіяні військовим, а також про розпилення ним сльозогінного газу. Водночас сам військовослужбовець ТЦК Олександр К. ці звинувачення заперечує і стверджує, що постраждалий – саме він, його дівчина та друзі.

Студентки заявили про побиття

Як розповіла «Главкому» одна з очевидиць конфлікту Анастасія, після закриття кафе всі відвідувачі вийшли на вулицю. У якийсь момент чоловік (як потім з’ясувалося, це був чинний співробітник ТЦК) почав хапати за волосся одну з дівчат, на ім'я Дарина. Подружка потерпілої одразу заступилася: підійшла і сказала, щоб нападник не чіпав дівчину. На що кривдник проявив ще більшу агресію – кричав, лаявся і накинувся на неї.

«Потім він взяв перцевий балончик і розпиляв на всіх, хто там був. Я в цей час відійшла поговорити зі знайомими. І тут до мене підійшли сказати, що Дашу б'ють. Вона моя одногрупниця і подружка. Я прибігла, вона лежала. Я хотіла покликати по допомогу, але тут прилітає вже мені. За мною бігла дівчина військовослужбовця, хапала мене за волосся, повалила на землю. Тоді підбіг сам військовий і почав мене бити», – стверджує Анастасія. З її слів, сама вона та її подруги із зазначеним військовослужбовцем ТЦК не були знайомі.

На місце інциденту прибула поліція, яка стала свідком ще однієї сутички між дівчиною військовослужбовця та Анастасією. Остання зазначила «Главкому», що співробітник ТЦК просив її забрати заяву з поліції та пропонував гроші, утім вона відмовила. Загалом же заяву на військового написали шестеро осіб, але майже одразу троє з них забрали, стверджує дівчина.

«Нам  наша слідча сказала: «Ви точно подумали, що готові судитися з ним? Йому ж усе одно всього лише штраф буде. Можливо, все-таки ви забираєте заяву?» – переповіла учасниця інциденту.

Під час бесіди з «Главкомом» Анастасія перебувала в лікарні та проходила судово-медичну експертизу. Каже, що отримала закриту черепно-мозкову травму, а також декілька гематом на голові і на лобі. За її свідченнями, всього було понад десять побитих дівчат.

Дівчина Дарина, яка опинилася в епіцентрі подій того вечора, у коментарі «Главкому» зазначила, що не знає, що саме спричинило конфлікт з військовим ТЦК: «Він (військовослужбовець, – «Главком») просто зірвався, запшикав усіх перцевим балончиком, я почала тікати від нього. Він зачепив мене ногою. Я впала, вдарилась головою. Перший його удар був ногою в живіт, другий по нозі, третій – по голові. І за словами свідків, він ще після того мене забризкав перцівкою. Крім того, розбив один телефон, а другий викинув».

Після інциденту дівчина на кілька днів опинилася в лікарні: має травму голови та сильний забій ноги. За її словами, кривдник дзвонив їй та навідувався до неї в палату, просив вибачення й пояснював, що, мовляв, сплутав її з кимось, а також пропонував гроші та новий телефон в обмін на відкликання заяви з поліції. Але дівчина відмовила.

Дарина пригадала, що загалом постраждалих від побоїв дівчат було семеро, але їй дісталося першій.

Знайома Дарини Валерія додала нашому виданню: «Він (військовослужбовець ТЦК, – «Главком») мене не чіпав. Я просто бачила, як він бив дівчат. Цей військовослужбовець побіг за Дашею. Я бачила, як вона лежала, а він її бив ногами по животу, по голові. Бив ногами і дівчат, які просто йшли повз».

Позиція військовослужбовця ТЦК

«Главком» додзвонився і до військовослужбовця 4 відділу Житомирського ТЦК та СП Олександра К., на якого поскаржилися студентки. За його словами, постраждалий у цій ситуації саме він, його дівчина та компанія, з якою він був.

«Проти мене, моєї дівчини, моїх друзів застосували сльозогінний газ. Не зрозуміло з яких причин. Є свідки, є відеозйомка. На цих людей є заяви в поліцію. У мене балончика такого навіть близько не було», – стверджує військовослужбовець.

З його слів, газовий балон застосував не він, а дві дівчини, з якими Олександр бачився вперше. «Задули (балончиком, – «Главком») прям в лице: очі, ніс, горло. У мене є обстеження від лікаря. Мені дуже цікаво, як би я особисто сам собі в очі пирскнув?», – обурився чоловік.

Він також відкинув звинувачення у побиттях та погрозах. Розповів, що пропонував студенткам зустрітися, але ті не мали бажання. На запитання, хто викликав поліцію та чи приходив військовий до дівчини в лікарню – не відповів.

Наразі офіційної заяви 4 відділу Житомирського РТЦК та СП немає. «Главком» намагається отримати коментар.

Нагадаємо, військова омбудсманка Ольга Решетилова назвала головну причину, через яку відбуваються напади на військових ТЦК. За її словами, українська держава та суспільство вчасно не зупинили прояви агресії до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не надавши нападам правової оцінки та морального осуду.

До слова, у Стрию Львівської області правоохоронці затримали чоловіка, який поранив військовослужбовця Стрийського РТЦК та СП. 

Раніше Франківський суд Львова обрав запобіжний захід затриманому за підозрою у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка. Суд арештував підозрюваного на два місяці до 30 січня 2026 року. Як повідомлялося, увечері 3 грудня Юрія Бондаренка смертельно поранили: під час перевірки документів 30-річний львів’янин завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік. Бондаренка шпиталізували з критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.

Читайте також:

Теги: ТЦК військові Житомирщина бійка скандал поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувачі Rafale Повітряних сил Єгипту
Винищувач Rafale: «третій кит» майбутньої української військової авіації Технології війни
25 листопада, 17:30
Після війни українські військові можуть бути розміщені у прикордонних з РФ державах
Єврокомісар пропонує розмістити українських військових у прикордонних з РФ країнах після війни
17 листопада, 18:52
Система нових контрактів може запрацювати в першому кварталі 2026 року
Відстрочка та підвищення виплат. Уряд затвердив нові контракти для Сил оборони
5 грудня, 17:50
Кабмін ухвалив рішення про безплатне харчування для всіх учнів 1–11 класів у прифронтових громадах
У Миколаєві спалахнув скандал. Школярам готували кашу під дощем та розмішували її перфоратором (відео)
Вчора, 17:38
Ділки розробили детальний план злочину
Затримано зловмисників, які вимагали у киянина $50 тис. неіснуючого боргу
11 листопада, 14:55
За даними поліції, мешканець Київщини поєднував роботу в таксі та продаж заборонених речовин, які він особисто доставляв «клієнтам»
На Печерську поліція затримала таксиста, який поєднував роботу зі збутом наркотиків
17 листопада, 11:17
Мобілізований після трьох днів відпочинку відмовився знову їхати на фронт
Суд покарав військового за невиконання наказу командира
23 листопада, 18:15
Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту через формулювання щодо Голокосту
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост
24 листопада, 08:31
Усі полонені – військовослужбовці 228 мотострілецькому полку, що входить до складу 90 дивізії та дислокується у місті Єкатеринбург
Морпіхи під час зачистки села захопили 19 окупантів. Один із полонених продекламував «Заповіт»
30 листопада, 17:15

Суспільство

День ЗСУ у Новій Чоротириї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
День ЗСУ у Новій Чоротириї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Петра Топоріна
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Петра Топоріна
У Держпраці пояснили, чи може щорічна відпустка починатися з вихідного дня
У Держпраці пояснили, чи може щорічна відпустка починатися з вихідного дня
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 11 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 грудня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua