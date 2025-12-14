Головна Країна Події в Україні
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
Наслідки атаки на Суми
фото: Артем Кобзар

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

 

У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку, в Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх, Лукашенко пообіцяв припинити польоти метеозондів з території Білорусі над Литвою, в американському університеті сталась стрілянина, є загиблі та поранені.

Атака на Суми

У Зарічному районі місті Сум, ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки найбільших пошкоджень зазнали верхні поверхи будівлі, де вибуховою хвилею було вибито понад 100 вікон, зокрема близько 40 у приватних квартирах.

Також внаслідок вибуху пошкоджено 10 автомобілів, що стояли поблизу будинку. Ударною хвилею пошкоджено цивільний транспорт, а також деякі конструкції навколишньої інфраструктури.

Стрілянина у США

В Університеті Брауна в Провіденсі, штат Род-Айленд, сталася стрілянина в інженерному корпусі під час другого дня випускних іспитів. Внаслідок нападу загинули щонайменше дві людини, а вісім осіб отримали поранення.

Інцидент стався в будівлі Barus & Holley, де розташовані інженерний факультет і фізичний факультет університету.

Університет негайно оголосив тривогу і закликав студентів і співробітників шукати укриття. Спочатку було повідомлено, що підозрюваний затриманий, але пізніше поліція уточнила, що один або кілька підозрюваних досі перебувають на волі.

Протести в Угорщині

У Будапешті тисячі угорців вийшли на протест проти скандалу з жорстоким поводженням з дітьми у державному центрі для неповнолітніх. 

Протест організувала опозиційна партія «Тіса» на чолі з її лідером Петером Мад'яром. Демонстранти пройшли морозними вулицями міста до офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана, закликаючи його до відставки через цей скандал.

Учасники акції несли банери з написом «Захистіть дітей!», а також м’які іграшки та смолоскипи, що символізували солідарність із жертвами фізичного насильства. Протести стали реакцією на кілька років розслідувань, які виявили факти зловживань в центрі для неповнолітніх у Будапешті.

Лукашенко пообіцяв припинити польоти метеозондів

Посланець президента США Джон Коул оголосив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився припинити польоти повітряних кулей над Литвою після переговорів із США. Ця угода стала результатом двох днів переговорів у Вільнюсі. 

«Він нещодавно погодився зробити все можливе, щоб зупинити повітряні кулі», – заявив Коул агентству Reuters після зустрічі з Лукашенком.

Проте Лукашенко вважає, що Литва перебільшує ситуацію.

