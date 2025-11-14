Нічна атака РФ на Україну: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА

Основний напрямок удару – Київ, Біла Церква, околиці столиці, Васильківка (Дніпропетровщина)

У ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів «ППО Радар», інформує «Главком».

Ворог атакував Київ, околиці ударними БпЛА «Герань-2», Shahed-138, «Гарпія-А1», «Гербера», та ракетами «Іскандер-М», «Калібр», «Кинджал».

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинула одна людина, десятки мешканців столиці отримали травми. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували понад 40 осіб, які опинилися в небезпеці.

Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань.