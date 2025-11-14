Головна Країна Події в Україні
Нічна атака РФ на Україну: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нічна атака РФ на Україну: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА
Ворог атакував Київ, околиці ударними БпЛА та ракетами
фото: «ППО Радар»/Telegram

Основний напрямок удару – Київ, Біла Церква, околиці столиці, Васильківка (Дніпропетровщина)

У ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів «ППО Радар», інформує «Главком».

Ворог атакував Київ, околиці ударними БпЛА «Герань-2», Shahed-138, «Гарпія-А1», «Гербера», та ракетами «Іскандер-М», «Калібр», «Кинджал».

Нічна атака РФ на Україну: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА фото 1

Основний напрямок удару – Київ, Біла Церква, околиці столиці, Васильківка (Дніпропетровщина).

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинула одна людина, десятки мешканців столиці отримали травми. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували понад 40 осіб, які опинилися в небезпеці.

Місцеві пабліки вже опублікували перші кадри з місць влучань. 

Теги: Київ війна Дніпропетровщина

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
