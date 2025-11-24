Головна Одеса Новини
Одещина: уночі окупанти вдарили по портовій інфраструктурі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Одещина: уночі окупанти вдарили по портовій інфраструктурі
Інформація про загиблих і травмованих не надходила
фото: Олег Кіпер/Telegram

На судні виникло загорання

У ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідовано рятувальниками. Дані про загиблих та постраждалих не надходили.

Нагадаємо, 23 листопада близько 21:30 росіяни завдали численних ударів БпЛА по місту Харків. Влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Внаслідок чого загинули люди.

Також унаслідок нічної російської атаки сталася пожежа на території агропідприємства села Москалівка Чугуївського району на Харківщині. За попередніми даними, постраждала 48-річна жінка, загинуло близько 60 голів свиней. Горіла ферма.

До слова, у Чернігові вранці пролунав вибух. Зафіксовано падіння безпілотника в приватному секторі, постраждали люди.

Теги: Одещина війна

