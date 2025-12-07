Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
РФ атакувала Полтавщину
фото: ДСНС Полтавщини

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень

Цієї ночі ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу», – йдеться у повідомленні.

Міненерго наголошує, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Нагадаємо, 7 грудня у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.

Читайте також:

Теги: Міненерго війна Чернігівщина Полтавщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах
Покровськ. Ціна російського наступу
7 листопада, 17:33
Володимир Дудка, Олексій Бессарабов та Дмитро Штибликов перебувають у катівнях Кремля вже понад дев'ять років
«Справа диверсантів». Згадаймо українців, які вже дев'ять років перебувають у російській неволі
9 листопада, 09:45
Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають
Гірничорудна компанія Ferrexpo призупинила роботу через російські удари
10 листопада, 17:29
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 12 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
11 листопада, 18:33
Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
15 листопада, 14:27
Зеленський: Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів
Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог: Зеленський попередив про загрозу
24 листопада, 23:56
Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року
Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
11 листопада, 10:16
Український репер назвав Монатіка та Полякову пристосуванцями та пригадав їхнє минуле
Ярмак різко розкритикував відомих зірок за «пристосуванство»
17 листопада, 18:37
Нині триває 1383-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 грудня 2025 року
Сьогодні, 08:17

Події в Україні

Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки
Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото)
Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото)
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
РФ атакувала кілька підприємств енергетичного сектору на Полтавщині
РФ атакувала кілька підприємств енергетичного сектору на Полтавщині
Карта бойових дій в Україні станом на 7 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 грудня 2025 року

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua