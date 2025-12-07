РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень
Цієї ночі ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.
«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу», – йдеться у повідомленні.
Міненерго наголошує, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Нагадаємо, 7 грудня у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.
Як повідомлялося, після останньої ворожої атаки по Україні для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.
Коментарі — 0