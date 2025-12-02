Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
За словами Зеленського, Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент: Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від сьогоднішніх переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії. Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки», – йдеться у повідомленні.

Президент додав: «Ми отримаємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play із нашими партнерами, то, може, ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні – ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов».

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стів Віткофф і Кіт Келлог
План Віткоффа. Без паніки
20 листопада, 13:38
Трамп розповів про телефонну розмову з Путіним
Путін просив мене допомогти закінчити війну в Україні – Трамп
6 листопада, 03:57
Столтенберг визнав, що тоді побоювався, що це міг бути останній дзвінок Зеленського
Столтенберг пояснив «болісне» рішення НАТО про відмову закрити небо над Україною у 2022 році
9 листопада, 13:47
На місці ракетного удару в Тернполі триває пошуково-рятувальна операція
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
21 листопада, 14:33
Очільник Кремля стверджує, що російські окупанти «пришвидшують темп наступу»
«Бойові дії завершаться відразу». Путін назвав умову
27 листопада, 16:07
Станіславу Мельничуку назавжди 24
Воював на найгарячіших позиціях біля Бахмута. Згадаймо Станіслава Мельничука
3 листопада, 09:00
За словами президента, триває робота, аби європейські країни та учасники «коаліції охочих» були залучені до напрацювання рішень
Українська делегація доповіла Зеленському про результати переговорів у США
Сьогодні, 12:38
Планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено
Орбан підтвердив плани проведення саміту США та РФ в Будапешті, але є нюанс
12 листопада, 06:22
Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
15 листопада, 20:58

Політика

Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
Колишній соратник Порошенка спростував популярний міф про те, що чому Путін зважився на війну проти України
Колишній соратник Порошенка спростував популярний міф про те, що чому Путін зважився на війну проти України
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2
Зеленський про роботу над мирним планом: напрацювали 20 пунктів
Зеленський про роботу над мирним планом: напрацювали 20 пунктів
Янукович не був проросійським президентом? Відомий політтехнолог вразив відкриттям
Янукович не був проросійським президентом? Відомий політтехнолог вразив відкриттям

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua