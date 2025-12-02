Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США

За словами Зеленського, Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії

Президент: Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від сьогоднішніх переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічей у Росії. Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки», – йдеться у повідомленні.

Президент додав: «Ми отримаємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play із нашими партнерами, то, може, ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні – ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов».

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.