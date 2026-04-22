Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Про київський теракт. Погляд з іншого боку

Ярослав Болюх

«Главком» розповідає історію поліціянта, який не побоявся натиснути курок, – 10 років тому

Уявіть, що все сталося геть навпаки. Поліціянти прибули на місце події. І врятували людей, убивши терориста.

А нічого й не треба уявляти.

У нашій новітній історії поліції вже так було.

«Главком» і Віталій Тараненко знайшли патрульного, який рівно 10 років тому застосував зброю. Знешкодив чоловіка, який вже встиг поранити заточкою кількох жінок. Це сталося у Хмельницькому.

І ви думаєте його нагородили? Ні, його вже 10 років судять.

Патрульний Ярослав Болюх (на фото) не тікав. Не ховався, не чекав підкріплення. Він робив те, що вимагає здоровий глузд – зупинив озброєного божевільного нападника.

А далі почалося те, про що не пишуть у підручниках для поліцейських. Спочатку начальство запевнило його, що все буде гаразд, мовляв, молодець... А потім службова перевірка, слідство... Підозра. Суди.

Роки судів.

Ось тут і є пастка. Стріляєш – судять. Тікаєш – садять.

Ярослав Болюх, що взяв на себе відповідальність в критичний момент, не погоджується із висуненим обвинуваченням. З початку повномасштабної війни чоловік пішов добровольцем на фронт. За чотири роки з рядового солдата дослужився до заступника командира батальйону. Брав участь у боях на Донеччині, деокупації Харківської області та Херсону. Нині продовжує тримати оборону на сумському напрямку.

Деталі історії поліціянта, який не побоявся натиснути курок, – на «Главкомі» 👉 Пастка для патрульного: стріляєш – судять, тікаєш – садять. Історія поліціянта, який не побоявся натиснути курок
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: теракт слідство Національна поліція України

Читайте також

Анна Дудіна у залі суду 21 квітня 2023 року
Теракт у Києві: що відомо про підозрювану у службовій недбалості поліцейську Дудіну
Сьогодні, 14:42
18 квітня у Голосіївському районі столиці чоловік з карабіном вбив шестеро цивільних. Сьомий потерпілий помер у лікарні
Пастка для патрульного: стріляєш – судять, тікаєш – садять. Історія поліціянта, який не побоявся натиснути курок Тема тижня
Вчора, 17:25
Експатрульний Михайло Дробницький у залі суду 21 квітня 2026 року
Патрульному, який втік з місця стрілянини у Києві, обрано запобіжний захід
Вчора, 17:16
Ізраїль заявив про викриття іранської мережі в Азербайджані
Іран дістався до Азербайджану? Ізраїль викрив проксі-мережу бойовиків
20 квiтня, 16:41
Встановлено, що могильні хрести імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен
На Київщині викрито схему заробітку на могильних хрестах для військових
17 квiтня, 14:54
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420
14 квiтня, 12:09
Анастасія під час запису інтерв'ю в колонії
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ
5 квiтня, 18:15
Встановлено, що обидва підозрюваних раніше притягувалися до кримінальної відповідальності
Подвійне вбивство на Харківщині: двом дезертирам повідомлено про підозру
27 березня, 15:29
СБУ затримала виконавця теракту в Бучі
СБУ розкрила, скільки заплатили виконавцю за теракт в Бучі
23 березня, 15:32

Микола Підвезяний

Про київський теракт. Погляд з іншого боку
Про київський теракт. Погляд з іншого боку
Вкрадений спадок та чеченський слід. Загадка винахідника Колбуна, що зник у Бучі
Вкрадений спадок та чеченський слід. Загадка винахідника Колбуна, що зник у Бучі
Теракт у Києві: деталі від глави МВС і незручні висновки для всієї системи
Теракт у Києві: деталі від глави МВС і незручні висновки для всієї системи
Проїзд у київському метро. Яка ціна є чесною?
Проїзд у київському метро. Яка ціна є чесною?
Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
Чи врятують коучі українців? Влада нарешті перейнялася нашестям психологів
Чи врятують коучі українців? Влада нарешті перейнялася нашестям психологів

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
