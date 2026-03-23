СБУ розкрила, скільки заплатили виконавцю за теракт в Бучі

СБУ затримала виконавця теракту в Бучі
фото: Національна поліція України

Виконавцю теракту пообіцяли гроші за кожен підрив і завербували через інтернет

Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вибухів у Бучі протягом двох годин після інциденту. Ним виявився 21-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника управління карного розшуку ГУНП Київської області Андрія Кравчука.

Затриманий наразі дає викривальні покази, а слідчі дії тривають. «В ході професійних дій співробітників поліції та співробітників СБУ було його затримано. На теперішній час тривають слідчі дії», – зазначив Кравчук.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Санкція статті передбачає від 15 років до довічного ув’язнення.

За попередніми даними, чоловік погодився виконати завдання за гроші. Йому обіцяли по 25 тисяч гривень за кожен вибух. Загалом йдеться про 50 тисяч гривень.

Як повідомляють правоохоронці, підозрюваного могли завербувати російські спецслужби через інтернет. За словами самого затриманого, він познайомився з невідомим у комп’ютерній грі. Згодом той почав шантажувати його, заявляючи, що знає місце перебування його матері та нібито стежить за нею з дрона.

Слідство встановило, що підозрюваний виготовив два саморобні вибухові пристрої за отриманими інструкціями. Вони були оснащені мобільними телефонами для дистанційного підриву. Один із пристроїв він заклав під лавкою біля під’їзду житлового будинку, інший – поблизу сміттєвого контейнера.

Інцидент стався вранці 23 березня. Близько 05:35 на лінію 112 надійшло повідомлення про вибух на одній із вулиць Бучі. Після прибуття екстрених служб на місці пролунав другий вибух. Унаслідок події постраждали двоє правоохоронців. Вибухи сталися біля багатоповерхового будинку. Було пошкоджено фасад, вікна та газові мережі.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Теги: теракт СБУ Буча російські агенти

СБУ викрила агента РФ, який полював на секрети українського танка
Встановлено особу угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
