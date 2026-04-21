Патрульному, який втік з місця стрілянини у Києві, обрано запобіжний захід

Патрульний втік з місця стрілянини, хоча там залишалися цивільні, зокрема поранена дитина

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому, якому інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час теракту в Києві. Поліцейського відправили під варту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням трансляцію засідання суду.

Зокрема, поліцейському обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Строк дії запобіжного заходу - 60 діб (до 18 червня 2026 року).

Михайло Дробницький у суді розповів, що спочатку екіпаж отримав виклик про хуліганство. Під час руху вони почули крики та звуки пострілів, після чого зупинилися та уточнили у охоронця, де саме відбувається стрілянина. Підійшовши до під’їзду, поліцейські побачили поранених чоловіка і жінку, а також дитину з вогнепальним пораненням. Він повідомив, що одразу передав по рації про необхідність виклику швидкої допомоги, оскільки розумів серйозність ситуації.

За словами Дробницького, він залишив напарниці ключі та планшет і попросив її бігти по аптечку, щоб надати допомогу постраждалим. Після цього він знову намагався передати інформацію черговому, але в цей момент, як він стверджує, з під’їзду вийшла озброєна людина з автоматом і відкрила прицільний вогонь у його бік.

Патрульний повідомив, що почав відходити в укриття, під час чого по ньому вели вогонь. Він також додав, що після цього намагався вжити заходів, щоб виявити та знешкодити нападника.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, Печерський суд обирає запобіжний захід патрульним поліцейським, яким інкримінують службову недбалість під час теракту в Києві.

Прокуратура наполягає на застосуванні до правоохоронців запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, екіпаж патрульної поліції, який першим опинився на місці масового розстрілу в Голосіївському районі, звільнено з лав правоохоронних органів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

Як з’ясувалося, екіпаж складався з досвідченої 44-річної жінки-патрульної, яка працювала в Департаменті патрульної поліції з першого набору 2015 року, та 27-річного патрульного, який закінчив Академію та прийшов на службу на початку 2024 року.

Міністр пояснив, що жінка-офіцер фактично працювала у штабі. Проте через значний некомплект особового складу в Києві, який наразі становить понад 20%, до патрулювання у вихідні дні залучають і штабних працівників.

Попри кадровий голод, Ігор Клименко наголосив, що неналежна реакція поліцейських на теракт є неприпустимою. «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій», – заявив міністр.

Також Клименко розповів: глава Патрульної поліції, звільнений після теракту в Києві, отримав нову посаду.

Як повідомлялося, стрілець, що влаштував теракт у Києві 18 квітня 2026 року і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.