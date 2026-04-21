Головна Київ Новини
search button user button menu button

Патрульному, який втік з місця стрілянини у Києві, обрано запобіжний захід

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Експатрульний Михайло Дробницький у залі суду 21 квітня 2026 року
фото: Іван Антипенко/Суспільне Київ

Патрульний втік з місця стрілянини, хоча там залишалися цивільні, зокрема поранена дитина

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому, якому інкримінують службову недбалість з тяжкими наслідками під час теракту в Києві. Поліцейського відправили під варту. Про це повідомляє  «Главком» із посиланням трансляцію засідання суду.

Зокрема, поліцейському обрали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень. Строк дії запобіжного заходу - 60 діб (до 18 червня 2026 року)

Михайло Дробницький у суді розповів, що спочатку екіпаж отримав виклик про хуліганство. Під час руху вони почули крики та звуки пострілів, після чого зупинилися та уточнили у охоронця, де саме відбувається стрілянина. Підійшовши до під’їзду, поліцейські побачили поранених чоловіка і жінку, а також дитину з вогнепальним пораненням. Він повідомив, що одразу передав по рації про необхідність виклику швидкої допомоги, оскільки розумів серйозність ситуації.

За словами Дробницького, він залишив напарниці ключі та планшет і попросив її бігти по аптечку, щоб надати допомогу постраждалим. Після цього він знову намагався передати інформацію черговому, але в цей момент, як він стверджує, з під’їзду вийшла озброєна людина з автоматом і відкрила прицільний вогонь у його бік.

Патрульний повідомив, що почав відходити в укриття, під час чого по ньому вели вогонь. Він також додав, що після цього намагався вжити заходів, щоб виявити та знешкодити нападника.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, Печерський суд обирає запобіжний захід патрульним поліцейським, яким інкримінують службову недбалість під час теракту в Києві. 

Прокуратура наполягає на застосуванні до правоохоронців запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, екіпаж патрульної поліції, який першим опинився на місці масового розстрілу в Голосіївському районі, звільнено з лав правоохоронних органів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

Як з’ясувалося, екіпаж складався з досвідченої 44-річної жінки-патрульної, яка працювала в Департаменті патрульної поліції з першого набору 2015 року, та 27-річного патрульного, який закінчив Академію та прийшов на службу на початку 2024 року.

Міністр пояснив, що жінка-офіцер фактично працювала у штабі. Проте через значний некомплект особового складу в Києві, який наразі становить понад 20%, до патрулювання у вихідні дні залучають і штабних працівників.

Попри кадровий голод, Ігор Клименко наголосив, що неналежна реакція поліцейських на теракт є неприпустимою. «Це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій», – заявив міністр.

Також Клименко розповів: глава Патрульної поліції, звільнений після теракту в Києві, отримав нову посаду

Як повідомлялося, стрілець, що влаштував теракт у Києві 18 квітня 2026 року і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. РАніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Читайте також:

Теги: теракт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У зворотному напрямку (від метро «Героїв Дніпра» до селища ДВС) автобуси курсуватимуть без змін
Автобус №41 в Оболонському районі курсуватиме за новим маршрутом (схема)
24 березня, 15:48
Митрополит Епіфаній правитиме у Софії Київській
Митрополит Епіфаній правитиме у Софії Київській
25 березня, 18:26
Міський голова закликав усі гілки влади до консолідації зусиль
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
26 березня, 12:38
Спадкоємець Helen Marlen Group відповідав за інновації та цифрову трансформацію в компанії
Помер син власників найдорожчих київських бутиків
27 березня, 07:05
Роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом
Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)
30 березня, 15:38
Наступні 10 років підозрюваний може провести за ґратами
Вирвав телефон і втік: киянину загрожує 10 років в'язниці за пограбування 18-річного хлопця
1 квiтня, 09:15
Національне агентство з питань запобігання корупції організувало повну перевірку декларації Бугрова за 2023 рік й інкримінувало йому два типи порушень
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК
2 квiтня, 21:05
Росія атакувала Київ безпілотниками, виникла пожежа
Росія атакувала Київ безпілотниками, виникла пожежа
4 квiтня, 07:05
Сусіди характеризують стрільця як потайну людину
Правоохоронці розкрили нові подробиці про чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві
19 квiтня, 18:31

Новини

Теракт у Києві: суд обрав запобіжний захід патрульній
Теракт у Києві: суд обрав запобіжний захід патрульній
Патрульному, який втік з місця стрілянини у Києві, обрано запобіжний захід
Патрульному, який втік з місця стрілянини у Києві, обрано запобіжний захід
Гідравлічні випробування у Києві тривають: куди дзвонити у разі аварійних ситуацій
Гідравлічні випробування у Києві тривають: куди дзвонити у разі аварійних ситуацій
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)
Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)

Новини

Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua