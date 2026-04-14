Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420
фото: Нацполіція

Документування діяльності мережі триває з грудня 2025 року

Національна поліція проводить обшуки в мережі магазинів U420. Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію та Генпрокуратуру.

Слідчі дії здійснюються в межах низки кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 209 КК України. Йдеться про участь у злочинній організації, незаконний обіг наркотиків та відмивання грошей.

Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420 фото 1
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420 фото 2
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420 фото 3

«Документування діяльності вказаних магазинів триває з грудня 2025 року. Усі деталі будуть оприлюднені після завершення процесуальних дій», – кажуть правоохоронці.

Як відомо, перші фізичні магазини мережі у Києві зʼявилися весною 2025 року. Нині вона розрослася до трьох десятків закладів в столиці і до відкриття в інших великих містах.

Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420 фото 4
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420 фото 5
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420 фото 6

Раніше журналісти BihusInfo оприлюднили сюжет про мережу U420. Вони позиціюють себе сувенірними крамницями активно рекламуються у соцмережах і через блогерів.

Розслідувачі зробили закупку «сувенірів» у трьох різних магазинах цієї мережі у Києві і віддали придбане на експертизу до двох лабораторій: приватної та державної – Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Результати лабораторного аналізу центру МВС виявили у складі «сувенірів», куплених у мережі U420, психотропну речовину, обіг якої заборонено – синтетичний канабіноїд, що класифікують як різновид «спайсу».

