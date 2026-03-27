Подвійне вбивство на Харківщині: двом дезертирам повідомлено про підозру

На Житомирщині поліція затримала двох дезертирів. Вони підозрюються у вчиненні подвійного вбивства в Харківській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

«Чоловіків, які на початку січня самовільно залишили військову частину зі зброєю в руках, поліцейські розшукали в м. Коростені. 8 березня поліцейські провели їх затримання. За місцями проживання підозрюваних вилучили автомат, штурмову гвинтівку та набої до них», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 38-річний коростенець та 26-річний житель Дніпра приїхали на Житомирщину та переховувалися. Поліцейські, отримавши оперативну інформацію про місце перебування розшукуваних зі зброєю, провели низку заходів, аби провести їх безпечне затримання. Для цього залучили спецпризначенців КОРД ГУНП області та групу оперативного реагування Коростенського райуправління поліції.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання обох чоловіків у м. Коростені. У результаті вилучили автомат та штурмову гвинтівку з магазинами, а також 174 набої до них. Нині зброю та набої направлено на експертні дослідження.

Слідчі повідомили затриманим про підозри за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За клопотанням поліцейських судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Встановлено, що обидва підозрюваних раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за розбійні напади, майнові та наркозлочини, один з них був засуджений за замах на вбивство.

Водночас оперативники кримінальної поліції ГУНП та Коростенського райуправління з’ясували, що затримані причетні до подвійного вбивства, вчиненого на Харківщині. Про це вони проінформували колег, тож харківські поліцейські провели комплекс заходів за місцем проживання жителя Чугуївського району. В підсобному приміщенні вони виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Попередньо встановлено, що господаря вважали безвісти зниклим ще з січня. Другий вбитий – військовослужбовець НГУ, який також самовільно залишив військову частину.

26 березня слідчі відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області повідомили про підозру двом чоловікам за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

