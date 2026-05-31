Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення на користь родини Деркача
колаж: glavcom.ua/фото: Андрій Деркач/Facebook, radiosvoboda.org
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Чому суд розблокував вилучені кошти

Хвилинка магії. Поки увага всіх медіа прикута до справ Єрмака, Міндіча чи Тимошенко, у ВАКС ухвалюються й інші знакові рішення.

Днями, наприклад, держава Україна силами цього суду повернула маленьку українську «заначку» родині цілого «Героя Росії» – Андрія Леонідовича Деркача.

Наш багаторазовий екснардеп, звинувачений у держзраді, її (цю зраду) навіть не приховує – він тепер сенатор у РФ. Але й в Україні в нього все чікі-пікі. Його колишня (за документами) дружина щойно виграла справу у ВАКСі.

Вищий антикорупційний суд скасував арешт, вилучених при обшуку квартир Деркачів у 2022 році, сум. Ну, буває, лежали гроші в сейфі. Але чиї вони? Ексдружини!

Офіційна версія: пара (як це і буває у заможних «державників») завбачливо розлучилася ще у 2020 році, бо «не зійшлися характерами і взагалі не спілкуються».

Реальність під час обшуку: детективи НАБУ заходять у квартиру елітного будинку на Грушевського, а там... музей речей Андрія Деркача. Не лише фото на пам'ять, але і його трудова книжка, військовий квиток, закордонні паспорти, службове посвідчення нардепа і ціла гардеробна улюблених костюмів та сорочок...

Вишенька на торті: у сейфі поруч із пачками євро лежить оригінал договору оренди банківського сейфа на ім'я самого Деркача. І фотографії є також. Переважно з московськими попами.

Адвокати у суді на повному серйозі доводили, що купа фото Деркача у квартирі колишньої дружини – це суто щоб «у дітей не формувалася думка, що вони ростуть у неповній родині». Співчуваємо дітям, чий тато «пішов не по хліб», а аж у Раду Федерації РФ, отримавши зірку «Героя Росії».

Слідство ж прямо каже: Кремль виділяв на підривну діяльність Деркача мільйони доларів щокварталу. І от, якщо ще два роки тому суд залізобетонно стояв: гроші – це речовий доказ роботи на російський Генштаб, і поки немає вироку – ніякого розблокування.

То у 2026-му травневе сонечко пригріло – і сталося диво! Докази почали красиво випаровуватися. Бо при чому тут держзрада? Це вже «доходи від підприємницької діяльності» колишньої дружини, яка в своїх квартирах просто зберігала пам’ять про чоловіка!

Мораль історії: якщо ви раптом розлучилися, але ваш стрьомний колишній залишив у вас свої труси, паспорти, договори та солідні суми – наша Феміда милосердна і врешті визнає це вашим чесним бізнес-доходом.

Кошти російських сенаторів успішно повертаються в родину. Чи читав хтось оригінал ухвали?

Він вже на «Главкомі»👉Герой Росії передає привіт Україні. У справі Деркача почали зникати речові докази
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: слідство Україна феміда суд Андрій Деркач Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 травня українці відзначають День Героїв
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55
Путін не має чіткого плану виходу з війни
Оточення Путіна заговорило про безвихідь у війні – Bloomberg
22 травня, 10:58
У ЄС заговорили про нові податки на посилки для України
ЄС поставив Україні нову умову для отримання мільярдів
18 травня, 21:30
Голоси професійного журі формують 50% підсумкового результату, решту – глядацьке голосування.
Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026
17 травня, 06:30
Президент Польщі запевнив, що підтримка України триватиме
Навроцький відклав візит до України щонайменше до 2027 року
15 травня, 00:15
Миронюк є одним із ключових фігурантів операції «Мідас»
Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін
12 травня, 13:07
Активність військових зростає, але передумов для вторгнення наразі немає
Білорусь знову активізувалася? Україна зафіксувала зміни біля кордону
4 травня, 18:41
Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території
Прикордонники попереджають про загрозу провокацій з боку Білорусі
3 травня, 15:03
Вперше за весь час повномасштабної війни парад у РФ пройде без бойової техніки
Чому Путін раптом запропонував «перемир'я» на 9 травня?
1 травня, 19:22

Микола Підвезяний

Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди
Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди
«Мігранти заполонили Україну!» А що каже статистика Міграційної служби?
«Мігранти заполонили Україну!» А що каже статистика Міграційної служби?
Хто розпалює антимігрантську істерію в Україні? Шо показало журналістське розслідування
Хто розпалює антимігрантську істерію в Україні? Шо показало журналістське розслідування
Розстріляне відродження 2.0? Що коїться в окремо взятому Одеському театрі
Розстріляне відродження 2.0? Що коїться в окремо взятому Одеському театрі
«Мало їсти, мало спати і багато працювати». Іван Марчук дав велике ювілейне інтерв'ю
«Мало їсти, мало спати і багато працювати». Іван Марчук дав велике ювілейне інтерв'ю
Від дня пам'яті до карнавалу смерті: що Путін зробив із 9 травня
Від дня пам'яті до карнавалу смерті: що Путін зробив із 9 травня

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua