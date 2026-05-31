Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди

Чому суд розблокував вилучені кошти

Хвилинка магії. Поки увага всіх медіа прикута до справ Єрмака, Міндіча чи Тимошенко, у ВАКС ухвалюються й інші знакові рішення.

Днями, наприклад, держава Україна силами цього суду повернула маленьку українську «заначку» родині цілого «Героя Росії» – Андрія Леонідовича Деркача.

Наш багаторазовий екснардеп, звинувачений у держзраді, її (цю зраду) навіть не приховує – він тепер сенатор у РФ. Але й в Україні в нього все чікі-пікі. Його колишня (за документами) дружина щойно виграла справу у ВАКСі.

Вищий антикорупційний суд скасував арешт, вилучених при обшуку квартир Деркачів у 2022 році, сум. Ну, буває, лежали гроші в сейфі. Але чиї вони? Ексдружини!

Офіційна версія: пара (як це і буває у заможних «державників») завбачливо розлучилася ще у 2020 році, бо «не зійшлися характерами і взагалі не спілкуються».

Реальність під час обшуку: детективи НАБУ заходять у квартиру елітного будинку на Грушевського, а там... музей речей Андрія Деркача. Не лише фото на пам'ять, але і його трудова книжка, військовий квиток, закордонні паспорти, службове посвідчення нардепа і ціла гардеробна улюблених костюмів та сорочок...

Вишенька на торті: у сейфі поруч із пачками євро лежить оригінал договору оренди банківського сейфа на ім'я самого Деркача. І фотографії є також. Переважно з московськими попами.

Адвокати у суді на повному серйозі доводили, що купа фото Деркача у квартирі колишньої дружини – це суто щоб «у дітей не формувалася думка, що вони ростуть у неповній родині». Співчуваємо дітям, чий тато «пішов не по хліб», а аж у Раду Федерації РФ, отримавши зірку «Героя Росії».

Слідство ж прямо каже: Кремль виділяв на підривну діяльність Деркача мільйони доларів щокварталу. І от, якщо ще два роки тому суд залізобетонно стояв: гроші – це речовий доказ роботи на російський Генштаб, і поки немає вироку – ніякого розблокування.

То у 2026-му травневе сонечко пригріло – і сталося диво! Докази почали красиво випаровуватися. Бо при чому тут держзрада? Це вже «доходи від підприємницької діяльності» колишньої дружини, яка в своїх квартирах просто зберігала пам’ять про чоловіка!

Мораль історії: якщо ви раптом розлучилися, але ваш стрьомний колишній залишив у вас свої труси, паспорти, договори та солідні суми – наша Феміда милосердна і врешті визнає це вашим чесним бізнес-доходом.

Кошти російських сенаторів успішно повертаються в родину. Чи читав хтось оригінал ухвали?