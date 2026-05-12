Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін

Миронюк є одним із ключових фігурантів операції «Мідас»
фото: Центр протидії корупції

Захист просив відмовити у продовженні тримання під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила скаргу прокурора та залишила розмір застави підозрюваному у справі «Мідас» Ігорю Миронюку без змін, а саме 112 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Під час апеляційного розгляду захист просив скасувати в частині розміру застави та відмовити у продовженні тримання під вартою. Прокурор же просив визнати необґрунтованими висновки слідчого судді в частині зменшення розміру застави зі 126 до 112 млн грн. 

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».

Зокрема, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду у четвер, 5 березня, продовжив строк тримання під вартою Ігорю Миронюку на два місяці, але зменшив розмір застави.

Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін
Підозра Єрмаку: адвокат екскерівника Офісу президента зробив заяву
Справа на 460 млн грн. Стало відомо про нових фігурантів
Єрмак отримав підозру
Апеляція Вищого антикорупційного суду змінила вирок Насірову: подробиці
Убивство 21-річної дівчини на Буковині: суд взяв під варту батька та сина
