Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін
Захист просив відмовити у продовженні тримання під вартою
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила скаргу прокурора та залишила розмір застави підозрюваному у справі «Мідас» Ігорю Миронюку без змін, а саме 112 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.
Під час апеляційного розгляду захист просив скасувати в частині розміру застави та відмовити у продовженні тримання під вартою. Прокурор же просив визнати необґрунтованими висновки слідчого судді в частині зменшення розміру застави зі 126 до 112 млн грн.
Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:
- Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
- Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
- Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».
А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:
- Олександр Цукерман (Шугармен),
- Ігор Фурсенко (Рьошик),
- Леся Устименко,
- Людмила Зоріна.
Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».
Зокрема, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду у четвер, 5 березня, продовжив строк тримання під вартою Ігорю Миронюку на два місяці, але зменшив розмір застави.
