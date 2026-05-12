Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін

Захист просив відмовити у продовженні тримання під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила скаргу прокурора та залишила розмір застави підозрюваному у справі «Мідас» Ігорю Миронюку без змін, а саме 112 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Під час апеляційного розгляду захист просив скасувати в частині розміру застави та відмовити у продовженні тримання під вартою. Прокурор же просив визнати необґрунтованими висновки слідчого судді в частині зменшення розміру застави зі 126 до 112 млн грн.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».

Зокрема, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду у четвер, 5 березня, продовжив строк тримання під вартою Ігорю Миронюку на два місяці, але зменшив розмір застави.