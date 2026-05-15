Навроцький відклав візит до України щонайменше до 2027 року

Вікторія Літвінова
Президент Польщі запевнив, що підтримка України триватиме
Колаж: glavcom.ua
Навроцький: зустріч із Зеленським відбулася, але поїздки до Києва цього року не буде

Президент Польщі Кароль Навроцький отримав запрошення від Володимира Зеленського відвідати Київ, однак вирішив не планувати такий візит у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на inPoland.net.pl.

Навроцький розповів, що під час зустрічі із Зеленським у межах саміту «Бухарестської дев'ятки» в Румунії сторони провели розмову, яку обидва лідери охарактеризували як «конструктивну та приязну». За словами польського президента, він отримав офіційне запрошення до Києва, але не включатиме цей візит до свого графіка на поточний рік. Можлива поїздка розглядається не раніше 2027 року.

Наступна нагода для особистої зустрічі двох президентів з'явиться вже в червні: тоді в польському Гданську відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України. Очікується участь близько ста делегацій з різних країн, приблизно сорок із яких будуть представлені на урядовому рівні. 

Навроцький і Туск: хто кому заважає

Навроцький – правий політик та євроскептик, якого вважають опонентом проєвропейського уряду Дональда Туска. За час свого президентства він неодноразово блокував ініціативи уряду: зокрема, ветував закон щодо оборонного кредиту в рамках програми SAFE. Свою позицію польський лідер пояснює обережним підходом до зовнішньополітичних зобов'язань країни.

Утім, на зустрічі із Зеленським Навроцький запевнив, що підтримка України триватиме. Лідери також наголосили на важливості міцних і добросусідських відносин між двома країнами. 

Що таке «Бухарестська дев'ятка»

«Бухарестська дев'ятка» (B9) – формат координації безпекової політики дев'яти країн східного флангу НАТО, заснований у 2015 році після початку російської агресії проти України. До об'єднання входять:

  • Польща;
  • Румунія;
  • Чехія;
  • Словаччина;
  • Угорщина;
  • Болгарія;
  • Литва;
  • Латвія;
  • Естонія.

Нагадаємо, ще в жовтні 2025 року посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Навроцький незабаром приїде в Україну й зустрінеться із Зеленським. Тоді ж стало відомо, що Україна запропонувала Польщі кілька варіантів візиту польського президента до Києва. Конкретні строки, однак, так і не були узгоджені.

До слова, у грудні 2025 року Навроцький заявив, що очікує від України більшої вдячності за польську допомогу в обороні Києва. Тоді ж він відвідав логістичний хаб «Жешув-Ясьонка», через який до України надходить військова допомога.

Теги: Кароль Навроцький Україна Володимир Зеленський

NBC News: Трамп поїхав до Китаю без Меланії – у чому причина
Навроцький відклав візит до України щонайменше до 2027 року
Естонія посилила обмеження на кордоні з Росією
ЄС завершує підготовку пакета допомоги Україні на 6 млрд євро
Москва витрачає сотні мільйонів доларів, щоб мілітаризувати нове покоління
Литва викликала дипломата Білорусі через порушення повітряного простору
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

