Навроцький відклав візит до України щонайменше до 2027 року

Навроцький: зустріч із Зеленським відбулася, але поїздки до Києва цього року не буде

Президент Польщі Кароль Навроцький отримав запрошення від Володимира Зеленського відвідати Київ, однак вирішив не планувати такий візит у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на inPoland.net.pl.



Навроцький розповів, що під час зустрічі із Зеленським у межах саміту «Бухарестської дев'ятки» в Румунії сторони провели розмову, яку обидва лідери охарактеризували як «конструктивну та приязну». За словами польського президента, він отримав офіційне запрошення до Києва, але не включатиме цей візит до свого графіка на поточний рік. Можлива поїздка розглядається не раніше 2027 року.

Наступна нагода для особистої зустрічі двох президентів з'явиться вже в червні: тоді в польському Гданську відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України. Очікується участь близько ста делегацій з різних країн, приблизно сорок із яких будуть представлені на урядовому рівні.

Навроцький і Туск: хто кому заважає

Навроцький – правий політик та євроскептик, якого вважають опонентом проєвропейського уряду Дональда Туска. За час свого президентства він неодноразово блокував ініціативи уряду: зокрема, ветував закон щодо оборонного кредиту в рамках програми SAFE. Свою позицію польський лідер пояснює обережним підходом до зовнішньополітичних зобов'язань країни.

Утім, на зустрічі із Зеленським Навроцький запевнив, що підтримка України триватиме. Лідери також наголосили на важливості міцних і добросусідських відносин між двома країнами.

Що таке «Бухарестська дев'ятка»

«Бухарестська дев'ятка» (B9) – формат координації безпекової політики дев'яти країн східного флангу НАТО, заснований у 2015 році після початку російської агресії проти України. До об'єднання входять:

Польща;

Румунія;

Чехія;

Словаччина;

Угорщина;

Болгарія;

Литва;

Латвія;

Естонія.

Нагадаємо, ще в жовтні 2025 року посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Навроцький незабаром приїде в Україну й зустрінеться із Зеленським. Тоді ж стало відомо, що Україна запропонувала Польщі кілька варіантів візиту польського президента до Києва. Конкретні строки, однак, так і не були узгоджені.

До слова, у грудні 2025 року Навроцький заявив, що очікує від України більшої вдячності за польську допомогу в обороні Києва. Тоді ж він відвідав логістичний хаб «Жешув-Ясьонка», через який до України надходить військова допомога.