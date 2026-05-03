Прикордонники попереджають про загрозу провокацій з боку Білорусі

glavcom.ua
Максим Бурич
Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території
фото з відкритих джерел

Загроза з північного напрямку нікуди не зникала

Ситуація на північному кордоні України залишається напруженою. Після фіксації нетипових повітряних цілей та заяв вищого керівництва держави про підозрілу активність білоруського режиму, прикордонники готуються до можливих спроб дестабілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ефір телемарафону.

Увечері 2 травня українські прикордонники зафіксували заліт повітряної цілі з території Білорусі. Після ідентифікації об’єкта стало зрозуміло, що це повітряна куля, обладнана спеціальною апаратурою.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що такі об’єкти виконують роль ретрансляторів. Вони використовуються ворогом для посилення сигналів зв’язку, координації російських засобів ураження під час обстрілів та розвідки та виявлення позицій української ППО.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про фіксацію «специфічної активності» на кордоні з Білоруссю. Хоча деталі не розголошуються, Глава держави запевнив, що кожен рух ворога перебуває під пильним контролем.

«Уважно все фіксуємо, усе контролюємо, і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати», – наголосив президент, додавши, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у пряму агресію.

У Державній прикордонній службі підкреслюють, що загроза з північного напрямку нікуди не зникала. Наразі захисники кордону очікують на спроби дестабілізації ситуації безпосередньо на лінії розмежування.

«Загроза з боку Білорусі ніколи не зникає… Не можу зараз відкрито розкривати всього, але можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону, не виключаємо провокацій», – зазначив Андрій Демченко.

Прикордонники запевняють, що готові до будь-яких сценаріїв, проте детальний план протидії наразі залишається закритим з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Україна фіксує всі дії Білорусі поблизу кордону. Наразі можливі лише дрібні провокації. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, інформує «Главком».

За словами Коваленка, українська сторона уважно стежить за діями Білорусі в прикордонних районах.

