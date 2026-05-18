ЄС поставив Україні нову умову для отримання мільярдів

У ЄС заговорили про нові податки на посилки для України

Для отримання частини фінансової допомоги Київ нібито має скасувати пільгу на закордонні посилки до €150.

Європейський Союз планує пов’язати частину макрофінансової допомоги Україні із запровадженням нових правил оподаткування міжнародних посилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За даними агентства, йдеться про частину пакета допомоги Україні на €90 млрд, а саме про макрофінансовий компонент у розмірі €8,4 млрд.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що для отримання цих коштів Україна має ухвалити законодавство, яке розширить перелік закордонних посилок, що підлягатимуть оподаткуванню 20-відсотковим ПДВ.

Фактично йдеться про скасування чинної податкової пільги для міжнародних відправлень вартістю до €150.

Як зазначають джерела агентства, аналогічну вимогу раніше висунув і Міжнародний валютний фонд у межах програми допомоги Україні на $700 млн.

У Bloomberg додають, що Європейська комісія узгоджує частину умов фінансової підтримки України з вимогами МВФ. Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що програма допомоги має посилити фінансову стійкість України та підтримати реформи й антикорупційні зміни.

За інформацією агентства, перший транш макрофінансової допомоги Україна може отримати вже у червні, другий – у вересні, а третій – до кінця року після завершення необхідних реформ.

Водночас запропонована модель оподаткування посилок викликає серйозний спротив в українському суспільстві та серед частини депутатів.

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що Європейський Союз готується затвердити механізм надання Україні кредиту на €90 млрд. Після завершення внутрішніх процедур Київ може отримати перший транш уже у червні 2026 року. За даними видання, частину коштів планують спрямувати на оборонні потреби України, зокрема €5,9 млрд – на закупівлю безпілотників, а ще €3,2 млрд – на покриття бюджетних витрат, включаючи виплату зарплат військовим.

У Брюсселі також обговорюють механізм погашення кредиту за рахунок майбутніх російських репарацій. Якщо Москва відмовиться виплачувати компенсації після завершення війни, країни ЄС розглядають можливість використання для цього заморожених російських активів.