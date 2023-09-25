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Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США
У Британії погоджуються, що в інтересах Заходу підтримувати Україну, щоб вона лишалась демократичною
фото з відкритих джерел

Велика Британія продовжить стояти «пліч-о-пліч» з Україною

Велика Британія залишатиметься на боці України, навіть якщо у США оберуть президентом республіканця, який вирішить згорнути підтримку. Про це заявив міністр оборони Грант Шаппс в інтерв'ю ВВС.

В інтерв'ю BBC на запитання про те, що зробить Сполучене Королівство, якщо буде обраний президент-республіканець і він вирішить відмовитися від підтримки України, Шаппс сказав, що підтримка Києва Лондоном залишиться незмінною, а це питання він назвав спекулятивним.

«Мине деякий час, перш ніж ми побачимо, що станеться на виборах республіканців (за право змагатись із кандидатом від демократів – «Главком»), але ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч із нашими друзями в Україні", - зазначив Шаппс.

Він підкреслив, що погоджується зі словами президента України Володимира Зеленського, що демократична Україна – також в інтересах США.

«Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вдертися до сусіда, а потім продовжувати рух на Захід. І абсолютно важливо, щоб Путін не зміг вдертись до демократичного сусіда без наслідків, і саме тому Британія твердо стоїть, і ми продовжуватимемо це робити», – підсумував він. 

Нагадаємо, губернатор штату Флорида та ключовий кандидат у президенти США від республіканців Рон Десантіс заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі. Також він виступив проти членства України в НАТО.

Теги: США вибори у США Велика Британія війна Україна

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