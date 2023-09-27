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Володимир Фесенко Політолог

Рекомендації США для української влади. Чи варто хвилюватися

glavcom.ua
Білий дім дав рекомендації щодо реформ в Україні
фото з відкритих джерел

У даному випадку не йдеться про якісь «забаганки» наших партнерів, чи про «зраду»

Розпочався інформаційно-політичний ажіотаж навколо листа з Білого Дому з переліком реформ, які Україна має виконати для продовження отримання західної допомоги. Чого тільки не має в коментарях на цю тему – і конспірологія, і звинувачення майже в зраді, і політичні спекуляції.

Насправді до цього документу треба ставитись спокійно і раціонально.

Цей лист відображає позицію не тільки США, а й інших міжнародних партнерів України (ЄС, МВФ, країни G-7, тощо), які об’єднались в Координаційну платформу фінансових донорів України, яку іноді називають «фінансовий Рамштайн». Поки що це документ для обговорення і узгодження з Урядом України.

Він спрямований на більш ефективне використання міжнародної допомоги, яка надається Україні, посилення громадського контролю за її використанням, стимулювання процесу структурних і адміністративно-політичних реформ в Україні. По Міноборони, СБУ і силових структурах йдеться, зокрема, про реформи, які пов’язані з процесом євроатлантичної інтеграції України. Частина інших реформ прямо чи опосередковано пов’язана з процесом європейської інтеграції України.

Про деякі з цих реформ (наприклад, про реформу СБУ) йдеться ще з 2015-2016 рр. В багатьох випадках йдеться про посилення громадського контролю над діяльністю різних державних установ, що сприятиме розвитку демократії в Україні, особливо в умовах війни. І це стало наслідком очевиднних проблем і з державними закупівлями і з бюджетним процесом в деяких наших відомствах.

Врешті решт все це відповідає нашим інтересам. Саме тому в даному випадку не йдеться про якісь «забаганки» наших партнерів, чи про «зраду». Схожі ситуації і схожі поради партнерів бували у нас і раніше, наприклад, коли ухвалювалось антикорупційне законодавство, створювались нові антикорупційні інституції, а пізніше – антикорупційний суд. Така саме ситуація, навіть набагато більш масштабна, ще буде у нас в процесі переговорів про вступ України до ЄС.

Особливо підкреслю, що мова не буде йти про припинення військової допомоги Україні. Це було б смертельно небезпечно для нашої країни, і наші міжнародні партнери таких дурниць робити не будуть. А от прив’язка частини обсягів фінансової допомоги до виконання окремих зобов’язань цілком ймовірна.

Тому ставитись до цих рекомендацій треба серйозно і відповідально.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: реформа США Україна Антикорупційний суд поради

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