Депутат знімає для українців фільм із вихвалянням режиму Лукашенка

На думку Євгена Шевченка, в Україні не володіють достовірною інформацією щодо стану справ у сусідній країні

Позафракційний народний депутат України IX скликання Євген Шевченко готує документальний фільм, у якому покаже, «якою є реальна ситуація у Білорусі». Про це одіозний нардеп, виключений з фракції «Слуга народу» через візити до білоруського диктатора Лукашенка, розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

На думку нардепа, що вважає себе другом самопроголошеного президента Білорусі, Україні необхідно відновити стосунки із режимом Лукашенка, якого, за його словами, підтримує більшість населення країни.

Шевченко вважає, що в умовах, коли Білорусь із Росією продовжують інтегруватися, Україні важливо мати друга в особі поточного політичного керівника Білорусі. Україна натомість, на думку нардепа, могла би стати «адвокатом» білоруського режиму в Європі.

Скандальний депутат впевнений, що така стратегія відповідає економічним та безпековим інтересам України.

Також нардеп заявив, що зараз знімає фільм, у якому хоче показати, якою є реальна ситуація в Білорусі. Він анонсував, що в цьому фільмі спілкуватиметься із громадянами цієї країни, які презентуватимуть своє ставлення до політичних подій у Білорусі.

Депутат пообіцяв невдовзі показати відзнятий матеріал на телебаченні, а також опублікувати на Youtube.

Нагадаємо, ООН закликала режим Лукашенка не використовувати мігрантів у своїх цілях.

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