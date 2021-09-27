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    Комуністи виграли вибори у другому найбільшому місті Австрії

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    В Австрії пройшли місцеві вибори - Комуністи виграли вибори у другому найбільшому місті Австрії
    В Австрії пройшли місцеві вибори
    фото: WP

    За попередніми результатами, за Компартію проголосували 28,9% виборців у Граці

    На місцевих виборах у другому найбільшому місті Австрії Граці перемогла Комуністична партія. Про це повідомляє AP.

    За попередніми результатами, за Компартію проголосували 28,9% виборців, тоді як за їх найближчих конкурентів правоцентристську Австрійську народну партію – 25,7%.

    Третє місце на виборах посіли «Зелені», набравши 16,7% голосів виборців.

    Мер Граца Зігфрід Нагль вже оголосив про відставку після 18 років на цій посаді.

    До слова, у німецький Бундестаг вперше обралася жінка-трансгендер.

    Також повідомлялося, що мером Берліна вперше стане жінка.

    До слова, президент США Джо Байден прокоментував результати виборів до німецького Бундестагу.

    Як відомо, кількість депутатів Бундестагу після виборів виросте з 709 до 735. Соціал-демократична партія Німеччини отримає 206 місць, наступний за нею блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 196. Партію «Зелених» представлять 118 депутатів, «Вільних демократів» 92, «Альтернативу для Німеччини» – 83.

    «Ліві», які не пройшли п'ятивідсоткового бар'єра, будуть представлені 39 депутатами. Партія отримала три прямих мандата і за рахунок норм виборчого законодавства вона отримують фракцію, відповідну 4,9% місць у Бундестазі.

    Зазначимо, на виборах за Соціал-демократичну партію Німеччини проголосували 25,7% виборців, за блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 24,1%, що є найнижчим результатом за всю їх історію. Далі йдуть партія «Зелені» з 14,8% голосів, Вільна демократична партія з 11,5% і «Альтернатива для Німеччини» з 10,3%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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    Теги: Австрія вибори партії політика мер
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    Комуністи виграли вибори у другому найбільшому місті Австрії