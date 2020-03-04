«Супервівторок» у США: Україна продовжить бути заручником внутрішньої американської політики

Джозеф Байден

Питання, з ким, як і в яку гру грати стає питанням існування України

Супервівторок у США, де в багатьох штатах проходять праймеріз кандидатів демократичної партії, набагато цікавіший, ніж наша середа. Кульбіт з високим результатом Байдена для багатьох виявився зовсім неочікуваним, а сюрпризи - найцікавіше в політиці. До цього його майже списали. А зарано. Тепер отримаємо нову порцію «українського серіалу» :): чекаємо на Джуліані із компанією, потік спекуляцій навколо сина Байдена і все, що з цим пов'язано.

За сприяння в отриманні бодай якогось компромату будуть обіцяти різні преференції: явні та приховані. Можливість приїзду Трампа до Києва, наприклад 8 травня, і залучення США до теми Донбасу теж виглядатимуть тепер в іншому світлі.

Ми продовжимо бути заручником внутрішньої політики у США і в цьому маємо мегаризики на фоні стану економіки та процесу трансферу влади в Росії. Наступні місяці можуть для нас стати мінним полем (хоч і політичним) з обстрілами з боку Росії. Як прямими на Донбасі з подальшою військовою ескалацією, так і політичними. Питання, з ким, як і в яку гру грати стає питанням існування України.

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