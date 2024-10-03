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Який ізраїльський досвід зіграє ключову роль у відновленні України: відповідь посла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Який ізраїльський досвід зіграє ключову роль у відновленні України: відповідь посла
Міхаель Бродський заявив, що з боку ізраїльських компаній є інтерес до відновлення України
фото: РБК-Україна

Міхаель Бродський: У сфері водопостачання – тут в Ізраїлю унікальний досвід

Досвід та технології Ізраїлю можуть стати важливими чинниками у процесі відновлення України. Наприклад, у сфері охорони здоров’я та інфраструктури. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю Zn.ua.

«Ізраїльський досвід, технології можуть відіграти ключову роль у відновленні України в таких сферах, як охорона здоров’я, інфраструктура, безпека шкільних і дошкільних установ. Гадаю, що й у сфері водопостачання – тут в Ізраїлю унікальний досвід. Побудова системи водопостачання може бути особливо актуальною для південно-східних областей України, які традиційно займаються сільським господарством і де останніми роками є проблеми з водою», – сказав посол.

Міхаель Бродський додав, що ізраїльські компанії зацікавленні у відновленні України, але є нюанс:

«З боку ізраїльських компаній є інтерес, але наразі він більшою мірою теоретичний, оскільки війна в Україні, на жаль, іще не закінчилася. А війна в Ізраїлі зараз у розпалі, й багатьом не до нових проєктів. До того ж у значної кількості компаній відчувається нестача людей, оскільки багатьох призвано в армію».

Нагадаємо, що країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі G7+ у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України

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Теги: війна Михайло Бродський посол Україна Ізраїль

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