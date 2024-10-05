Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів
Генштаб заявив, що знищення окупантів триває
фото: Генштаб

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими

Сили оборони України за допомогою ракет Storm Shadow та снарядів GMLRS уразили три командних пункти російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів другої загальновійськової армії збройних сил РФ. Результати ударів уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зауважує, що бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Нагадаємо, що 5 жовтня Сили оборони збили російський літак на Донеччині. Начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов заявив, що уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка.

До слова, українські дрони могли уразити на військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії рідкісні авіаційні боєприпаси або ж дефіцитне обладнання.

Читайте також:

Теги: війна росія військові Україна ЗСУ окупанти Генштаб росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку доби на цей час зафіксовано 147 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2024 року
10 вересня, 00:00
Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак
Захист підстанцій від російських ракет: уряд пояснив, чому партнери зупинили проєкт
10 вересня, 16:18
Кілька російських джерел стверджували, що російські війська повністю захопили Снагость, але ISW не бачив візуального підтвердження цих тверджень
Росіяни наступають на Курщині? ISW проаналізував ситуацію в регіоні
12 вересня, 07:33
На Придніпровському напрямку шість спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі
Карта бойових дій в Україні станом на 13 вересня 2024 року
13 вересня, 00:00
У Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування
Банкова спрогнозувала, коли запрацює механізм компенсацій збитків від агресії РФ
13 вересня, 19:59
Демобілізації чоловіків, які були мобілізовані до 25 років, у директиві немає
Мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років зупинено – нардеп
23 вересня, 16:08
Понівечений обстрілами Вугледар
Бої за Вугледар: британська розвідка дала прогноз на наступний тиждень
25 вересня, 12:34
Позашляховик Volvo, який допомагає військовим журналістам документувати події на передовій
Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик Волонтерська ініціатива
25 вересня, 15:04
Відзнаку президента України «Хрест бойових заслуг» отримали ще семеро воїнів
Начальник Генштабу отримав почесну відзнаку від президента
1 жовтня, 11:26

Події в Україні

Чи готується РФ до нового наступу на Харків: ЗСУ пояснили, що відбувається біля міста
Чи готується РФ до нового наступу на Харків: ЗСУ пояснили, що відбувається біля міста
Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів
Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів
ЗСУ збили російський літак на Донеччині (відео)
ЗСУ збили російський літак на Донеччині (відео)
Окупанти стягують «велику ППО» до Кримського моста: Плетенчук повідомив навіщо
Окупанти стягують «велику ППО» до Кримського моста: Плетенчук повідомив навіщо
Війська РФ вдарили по Краматорську, у місті проблеми зі світлом
Війська РФ вдарили по Краматорську, у місті проблеми зі світлом
Окупанти в Маріуполі переховують подалі техніку через загрозу далекобійних ракет
Окупанти в Маріуполі переховують подалі техніку через загрозу далекобійних ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
48K
Обшуки в голови Хмельницької МСЕК та її сина: облрада зробила заяву
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
7414
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7371
Зеленський відвідав Сумщину та назвав мету візиту
5361
Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася

Новини

РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Сьогодні, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua