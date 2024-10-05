Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими

Сили оборони України за допомогою ракет Storm Shadow та снарядів GMLRS уразили три командних пункти російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів другої загальновійськової армії збройних сил РФ. Результати ударів уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зауважує, що бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Нагадаємо, що 5 жовтня Сили оборони збили російський літак на Донеччині. Начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов заявив, що уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка.

До слова, українські дрони могли уразити на військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії рідкісні авіаційні боєприпаси або ж дефіцитне обладнання.