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Зеленський відреагував на російський удар по Сумах (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на російський удар по Сумах (фото)
28 вересня Росія атакувала лікарню у Сумах
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей», –  Зеленський

Сьогодні вранці, 28 вересня, Росія завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки загинули вісім людей.

«Суми. Росія вдарила «шахедами» по одній із лікарень міста. Наразі відомо про вісім загиблих. Мої співчуття родинам та близьким. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу», – йдеться у заяві.

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Президент зауважив, що примусити Росію до миру здатна лише сила.

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фото: Володимир Зеленський

«Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху», – наголосив Зеленський.

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фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють ДСНС, поліція, медики.

Згодом стало відомо, що Росія двічі вдарила по медичному закладу у Сумах. Внаслідок чого загинули люди.

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Теги: Володимир Зеленський Суми Україна війна безпілотник росія росіяни

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