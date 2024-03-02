Орбан заявив, що Трамп – «єдиний шанс на мир в Україні»

Угорський політик висловив думку, що у війні Росії проти України час нібито «працює на Москву»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покладає надії на повернення у крісло президента США Дональда Трампа. Нібито це є «єдиним серйозним шансом» для припинення війни РФ в Україні. Таку думку очільник угорського уряду висловив на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині, повідомляє Mandiner.

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«Єдиний серйозний шанс на мир – якщо він (Трамп, – ред.) зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною», – вважає Орбан.

Саме президентство Трампа, вважає прем'єр, передумовою настання «міцного та швидкого миру на європейському континенті». Що більше, наголошує Орбан, аби він залишався при владі в Білому домі, то, мовляв, війни могло б не статися.

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Крім того, угорський політик висловив думку, що у війні Росії проти України час нібито «працює на Москву».

«Якщо хтось думає, що час працює на Росію і що продовження війни принесе РФ успіх, то краще зупинитися зараз. Я особисто належу до останніх», – заявив Орбан.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп планує наступного тижня прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.

До слова, Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року.