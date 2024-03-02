Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан заявив, що Трамп – «єдиний шанс на мир в Україні»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Орбан заявив, що Трамп – «єдиний шанс на мир в Україні»
Орбан на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині
фото: mandiner.hu

Угорський політик висловив думку, що у війні Росії проти України час нібито «працює на Москву»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покладає надії на повернення у крісло президента США Дональда Трампа. Нібито це є «єдиним серйозним шансом» для припинення війни РФ в Україні. Таку думку очільник угорського уряду висловив на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині, повідомляє Mandiner.

«Єдиний серйозний шанс на мир – якщо він (Трамп, – ред.) зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною», – вважає Орбан.

Саме президентство Трампа, вважає прем'єр, передумовою настання «міцного та швидкого миру на європейському континенті». Що більше, наголошує Орбан, аби він залишався при владі в Білому домі, то, мовляв, війни могло б не статися.

Крім того, угорський політик висловив думку, що у війні Росії проти України час нібито «працює на Москву».

«Якщо хтось думає, що час працює на Росію і що продовження війни принесе РФ успіх, то краще зупинитися зараз. Я особисто належу до останніх», – заявив Орбан.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп планує наступного тижня прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.

До слова, Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року.

Читайте також: Блокування Орбаном допомоги українцям – ветування права України на захист від Росії
Теги: міністр війна Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналісти наголошують, зустріч у Мар-а-Лаго підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики
Трамп незабаром зустрінеться з Орбаном – Bloomberg
29 лютого, 11:30
Орбан заявив, що «шовіністи не заслуговують на повагу в парламенті Угорщини»
Орбан відмовився вшановувати пам’ять Навального
26 лютого, 18:49
Орбан силиться стати «європейським Трампом» за рахунок України
Блокування Орбаном допомоги українцям – ветування права України на захист від Росії
26 лютого, 12:56

Політика

У Бундесвері – шпигунський скандал через ракети Taurus: Шольц відреагував
У Бундесвері – шпигунський скандал через ракети Taurus: Шольц відреагував
Орбан заявив, що Трамп – «єдиний шанс на мир в Україні»
Орбан заявив, що Трамп – «єдиний шанс на мир в Україні»
Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну
Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну
Британська розвідка вказала, на що піде Росія після втрати літаків А-50
Британська розвідка вказала, на що піде Росія після втрати літаків А-50
Росія випробовує ядерну ракету «Ярс». Реакція Пентагону
Росія випробовує ядерну ракету «Ярс». Реакція Пентагону
Міноборони Естонії прогнозує важкий період для України
Міноборони Естонії прогнозує важкий період для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
37K
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
13K
Похорон Навального переріс на антивоєнний протест (відео)
9248
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
5814
КНДР призупинила постачання боєприпасів до Росії – ЗМІ
5102
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки

Новини

У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра
Сьогодні, 13:29
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Сьогодні, 06:10
2 березня: які свята сьогодні, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Вчора, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Вчора, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua