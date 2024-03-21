Орбан привітав Путіна з перемогою на виборах

Орбан заявив, що співпраця між Угорщиною і Росією, заснована на взаємній повазі

Угорщина готовність співпрацювати з Росією в секторах, які не потрапили під санкції ЄС

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав російського диктатора Володимира Путіна з «офіційною перемогою на президентських виборах», проявивши бажання посилити співпрацю з Росією. Про це заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після офіційних результатів виборів прем'єр Віктор Орбан привітав Володимира Путіна з переобранням, зазначивши, що співпраця між Угорщиною і Росією, заснована на взаємній повазі, дає змогу вести важливі дискусії навіть у складних геополітичних контекстах», – написав Ковач.

Орбан підтвердив «прихильність Угорщини до миру і готовність активізувати співпрацю в секторах, які не потрапили під санкції ЄС, наголосивши на важливості діалогу в зміцненні мирних відносин».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%.

Суперники диктатора разом набирають менше ніж 13% голосів: Микола Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонід Слуцький – 3,20%.

Найбільше голосів виборців у процентному співвідношенні Путіну нарахували у Чечні – 98,99%. У Кемеровській області він отримав 95,73% голосів, у Туві – 95,37%, у Єврейській автономній області – 92,35%, у Саратовській області – 91,66%, у Бєлгородській області – 90,66%, в Адигеї – 90,18%, у Карачаєво-Черкесії – 90,07%. У Москві Путін, за офіційними даними, набрав 85,13%, у Московській області – 86,19%.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах. Крім того, під час телефонної розмови Ердоган сказав диктатору Володимиру Путіну, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль як посередник задля повернення України та Росії за стіл переговорів.

Як повідомлялося, Верховна Рада приготувала звернення до країн світу про невизнання Володимира Путіна легітимним президентом Росії.