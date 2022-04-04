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    Думки вголос

    Росія вже не зможе приховати власні військові злочини

    • Петро Олещук

      Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

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    Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може - Росія вже не зможе приховати власні військові злочини
    Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може
    фото: AFP

    Триває 40-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Відповідь рашистів на очевидні звинувачення у геноциді традиційна – тупе заперечення всього. Нічого не було, нічого не знаємо, люди самі себе зв'язали і кинулися під снаряди важкої арти, але одержали кулі у потилиці. Усе стандартно.

    100 років тому це б працювало. Були б свідчення людей про їхні злочини. І були б «заперечення». Нічого не було, все це вигадки і провокації. І це би вважалося чимось рівноцінним.

    А хтось із «європейських інтелектуалів» написав би статтю десь у Парижі, що, мовляв, не вірить у злочини рашистів, бо читав їхню класичну літературу, і там велика духовність, тому все це наклепи.

    Але зараз... Зараз знімається все, записується – все. Величезна кількість матеріалів ще буде розібрана та опублікована.

    Це перший приклад військових злочинів рашизму, настільки широко задокументованих та записаних. У жодної розумної людини у світі немає сумнівів, що на теренах України відбувається геноцид її громадян.

    Що ж до недоімперії зла, то там будуть «все відкидати» та белькотіти про «постановки» до останнього. Такі вже вони за своєю природою – ці нелюди. Ритуальна брехня – це такий же невід'ємний елемент їхньої культури, як і гвалтування, тортури та мародерство.

    У світі чимала кількість людей наївно вважають, що роzzія – це балет, спорт та література. Хоча більшість тамтешнього населення ніколи не займалася спортом, не бачила балету та не прочитала жодної книжки. А от гвалтування, тортури та мародерство знайомі кожному. І брехня, постійна і тотальна.

    Джерело: блог Петра Олещука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти спорт геноцид війна література військові Україна балет окупація #stoprussia
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    Росія вже не зможе приховати власні військові злочини