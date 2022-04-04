Росія вже не зможе приховати власні військові злочини

Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може

Жодних виправдань, ні тим паче прощень для вбивць бути не може

Триває 40-й день повномасштабної війни Росії проти України

Відповідь рашистів на очевидні звинувачення у геноциді традиційна – тупе заперечення всього. Нічого не було, нічого не знаємо, люди самі себе зв'язали і кинулися під снаряди важкої арти, але одержали кулі у потилиці. Усе стандартно.

100 років тому це б працювало. Були б свідчення людей про їхні злочини. І були б «заперечення». Нічого не було, все це вигадки і провокації. І це би вважалося чимось рівноцінним.

А хтось із «європейських інтелектуалів» написав би статтю десь у Парижі, що, мовляв, не вірить у злочини рашистів, бо читав їхню класичну літературу, і там велика духовність, тому все це наклепи.

Але зараз... Зараз знімається все, записується – все. Величезна кількість матеріалів ще буде розібрана та опублікована.

Це перший приклад військових злочинів рашизму, настільки широко задокументованих та записаних. У жодної розумної людини у світі немає сумнівів, що на теренах України відбувається геноцид її громадян.

Що ж до недоімперії зла, то там будуть «все відкидати» та белькотіти про «постановки» до останнього. Такі вже вони за своєю природою – ці нелюди. Ритуальна брехня – це такий же невід'ємний елемент їхньої культури, як і гвалтування, тортури та мародерство.

У світі чимала кількість людей наївно вважають, що роzzія – це балет, спорт та література. Хоча більшість тамтешнього населення ніколи не займалася спортом, не бачила балету та не прочитала жодної книжки. А от гвалтування, тортури та мародерство знайомі кожному. І брехня, постійна і тотальна.

Джерело: блог Петра Олещука

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