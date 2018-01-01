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    Думки вголос

    В Україні в нас лише два вибори: бути «лохом» або «порушником»

    Більшість громадян звикає, що порушення норм - це, даруйте за тавтологію «норма».
    Вчора поїздив по Києву. І відзначив, що НІХТО в принципі не дотримується обмежень в 50 км. АБСОЛЮТНО НІХТО. Тому що це - абсурд. Який смисл у подібному обмеженні на пр. Перемоги або на Бандери або на Шухевича? Фактично, ця норма переслідує лише дві цілі: - додаткове джерело доходів для тих, хто це має контролювати. Адже без автоматизованої
    • Петро Олещук

      Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

    • Сьогодні, 19:13
    • Розсилка

    Більшість громадян звикає, що порушення норм - це, даруйте за тавтологію «норма».

    Вчора поїздив по Києву. І відзначив, що НІХТО в принципі не дотримується обмежень в 50 км. АБСОЛЮТНО НІХТО.
    Тому що це - абсурд. Який смисл у подібному обмеженні на пр. Перемоги або на Бандери або на Шухевича?

    Фактично, ця норма переслідує лише дві цілі:
    - додаткове джерело доходів для тих, хто це має контролювати. Адже без автоматизованої фіксації це все перетворюється на корупційне болото.
    - перетворення усіх громадян на порушників. Чергове.

    Останнє поясню докладно.
    Наша держава побудована таким чином, що в ній у тебе лише два вибори: бути «лохом» або «порушником». Бо норми права настільки абсурдні, що виконувати їх - це сперечатися з власним глуздом.

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    Тобто, ти або купуєш авто-мотлох за «люкс-ціною», або стаєш «євро-бляхером», що заслуговує на загальний осуд та ганьбу. Або купуєш у вітчизняних «бариг» електроніку з солідною накруткою, або ти клятий «алі-експресник», на боротьбу з яким орієнтована вся держава.

    У кінцевому рахунку, більшість громадян звикає, що порушення норм - це, даруйте за тавтологію «норма».

    Звідси походять традиційні для українського соціуму ідеологеми: «нехай краде, але щось для народу робить», «та всі вони крадуть», «ой, та що ви з тими оффшорами причепилися» і т.д.

    І це найголовніша завада нашої інтеграції у цивілізований світ.
    Адже цивілізація це:
    1) шана до норм та повага до права;
    2) самі норми - розумні, та справді орієнтовані на впорядкування життя суспільства.

    Джерело: блог Петра Олещука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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