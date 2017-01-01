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    Думки вголос

    Зброя з США потрібна Україні не для наступу, а для захисту воїнів та мирного населення

    Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії
    Як і домовлялися з Президентом Donald J. Trump, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном. [READ_MORE] Вдячний за лідерство Президента Дональда
    • Петро Порошенко

      Президент Украины

    • Сьогодні, 20:55
    • Розсилка

    Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії

    Як і домовлялися з Президентом Donald J. Trump, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США.

    Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном.

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    Вдячний за лідерство Президента Дональда Трампа, чітку позицію всіх наших американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України. Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії -гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю.

    Американська зброя в руках українських воїнів - не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН. Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії.

    Україна переможе!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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