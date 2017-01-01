Зброя з США потрібна Україні не для наступу, а для захисту воїнів та мирного населення
- Сьогодні, 20:55
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Розсилка
Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії
Як і домовлялися з Президентом Donald J. Trump, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США.
Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном.
Вдячний за лідерство Президента Дональда Трампа, чітку позицію всіх наших американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України. Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії -гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю.
Американська зброя в руках українських воїнів - не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН. Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії.
Україна переможе!
Джерело: блог Петра Порошенка