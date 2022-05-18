Лукашенко підписав закон, який дозволяє смертну страту за «замах на тероризм»

Закон набуде чинності 29 травня, через 10 днів після офіційного опублікування

Самопроголошений президент Білорусі ОлександрЛукашенко підписав зміни до законодавства, якими передбачається засудження до страти за «замах на тероризм». Про це повідомляє білоруська Радіо Свобода.

Закон набуде чинності 29 травня, через 10 днів після офіційного опублікування.

Така норма ввійшла у чотири статті КК Білорусі. Тепер на розстріл можуть засудити не тільки за вчинення самого теракту, а й за «замах на акт тероризму».

Смертна страта як покарання увійшла: у ч. 2 ст. 124 (вбивство представника іноземної держави або міжнародних організацій з метою провокації міжнародної ситуації чи провокування війни або дестабілізації громадського порядку в іноземній державі);

ч.3 ст. 126 («акт міжнародного тероризму, вчинений групою осіб або з використанням об’єктів атомної енергії чи ядерних матеріалів, потужностей, токсичних хімічних або біологічних речовин, або поєднання з убивством людини, а також убивством державного чи громадського діяча іноземної країни з метою провокації міжнародних ускладнень чи війни або дестабілізації громадського порядку в іноземній країні»);

ч.2 ст. 359 («вбивство державного або громадського діяча, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю з метою впливу на прийняття рішень органами влади, або перешкоджання політичній чи громадській діяльності, залякування населення, дестабілізації громадського порядку»).

ЗМІ пов’язують прийняття правок з діяльністю «рейсових партизанів» у Білорусі.

Білоруські правозахисники заявили, що така норма покарання може використовуватися у країні для політичного тиску.

З початку повномасштабного вторгнення Лукашенко надав територію країни у користування російським військам.

Як раніше повідомлялося, Верхня палата парламенту Білорусі, Рада республіки, ухвалили законопроєкт про зміну кримінального кодексу. Тепер за «замах на теракт» передбачена смертна кара. Нагадаємо, глава представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав офіційний Мінськ «рухатися в бік скасування смертної кари». Зазначимо, також у Росії збираються переглянути мораторій на смертну кару, «якщо щось зміниться в житті суспільства».