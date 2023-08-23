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На війні загинув депутат Київради, побратим Яроша і соратник Порошенка (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На війні загинув депутат Київради, побратим Яроша і соратник Порошенка (фото)
Ільницький був командиром загону «Південь», воював на Бахмутському напрямку
фото з відкритих джерел

Ільницький разом зі своїм сином добровільно пішов на фронт ще у 2014-му

У бою на Донбасі вчора, 22 серпня, загинув перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону «Південь», депутат Київської міської ради та полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл). Про це повідомила Київрада.

У 53-річного захисника залишилися дружина та двоє дітей. «Віддав життя за Україну, в бою, мій Друг, Брат по Зброї, 1-й заступник командувача, командир загону «Південь» УДА полковник Сергій Ільницький-«Сокіл», – написав командувач Української добровольчої армії.

Сергій Ільницький
Сергій Ільницький
фото з відкритих джерел

«Друже Сокіл… як же так… в нас було стільки планів… І по реабілітації поранених, і по безпілотникам… Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький… Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою…» – написав колишній президент України Петро Порошенко. Він додав, що тіло військового вже евакуювали. Прощання заплановане в Києві.

«Сергій гідно представляв столицю там, де сьогодні бʼється серце України… і обливається кровʼю», – наголосив Порошенко.

Сергій Ільницький та Петро Порошенко
Сергій Ільницький та Петро Порошенко
фото: Петро Порошенко / Facebook

Полковник ЗСУ Сергій Ільницький у 2013 році звільнився зі служби в запас за станом здоров’я. У 2014-му добровільно повернувся у стрій разом зі своїм сином. Був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командиром загону «Південь» у складі 28 ОМБр, яка воює на Бахмутському напрямку. Ільницький увійшов до фракції «Європейська солідарність» у Київраді.

Ільницький під час вручення депутатського посвідчення у квітні цього року
Ільницький під час вручення депутатського посвідчення у квітні цього року
фото: пресслужба Київради

Нагадаємо, весною перший заступник Яроша став депутатом Київради від «Європейської Солідарності».

Теги: депутат смерть військові фронт

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