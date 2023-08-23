На війні загинув депутат Київради, побратим Яроша і соратник Порошенка (фото)
Ільницький разом зі своїм сином добровільно пішов на фронт ще у 2014-му
У бою на Донбасі вчора, 22 серпня, загинув перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону «Південь», депутат Київської міської ради та полковник Сергій Ільницький (позивний Сокіл). Про це повідомила Київрада.
У 53-річного захисника залишилися дружина та двоє дітей. «Віддав життя за Україну, в бою, мій Друг, Брат по Зброї, 1-й заступник командувача, командир загону «Південь» УДА полковник Сергій Ільницький-«Сокіл», – написав командувач Української добровольчої армії.
«Друже Сокіл… як же так… в нас було стільки планів… І по реабілітації поранених, і по безпілотникам… Велика втрата для всіх нас. Загинув друг, депутат Київської міської ради від ЄС Сергій Ільницький… Воював за наш український Донбас ще з 2014 року. Там і загинув, на Донбасі, під Курдюмівкою…» – написав колишній президент України Петро Порошенко. Він додав, що тіло військового вже евакуювали. Прощання заплановане в Києві.
«Сергій гідно представляв столицю там, де сьогодні бʼється серце України… і обливається кровʼю», – наголосив Порошенко.
Полковник ЗСУ Сергій Ільницький у 2013 році звільнився зі служби в запас за станом здоров’я. У 2014-му добровільно повернувся у стрій разом зі своїм сином. Був першим заступником командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша, командиром загону «Південь» у складі 28 ОМБр, яка воює на Бахмутському напрямку. Ільницький увійшов до фракції «Європейська солідарність» у Київраді.
Нагадаємо, весною перший заступник Яроша став депутатом Київради від «Європейської Солідарності».
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