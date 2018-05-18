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    Думки вголос

    Україна ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму проти кримських татар

    • Петро Порошенко

      Президент Украины

    • Розсилка

    Сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним

    Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року, коли за вказівкою вождів тоталітарного режиму кримських татар, а з ними й представників інших національних меншин, примусово депортували у віддалені регіони Радянського Союзу.

    Біль кримськотатарського народу – це наш спільний біль. Біль десятків тисяч кримських татар, які ніколи так і не повернулися до рідного Криму.

    Ми ніколи не забудемо цинічного злочину радянського режиму, злочину проти цілого народу, проти усього людства. Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним.

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    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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