Україна ніколи не забуде цинічного злочину радянського режиму проти кримських татар

Сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним

Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року, коли за вказівкою вождів тоталітарного режиму кримських татар, а з ними й представників інших національних меншин, примусово депортували у віддалені регіони Радянського Союзу.

Біль кримськотатарського народу – це наш спільний біль. Біль десятків тисяч кримських татар, які ніколи так і не повернулися до рідного Криму.

Ми ніколи не забудемо цинічного злочину радянського режиму, злочину проти цілого народу, проти усього людства. Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним.

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Джерело: блог Петра Порошенка

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