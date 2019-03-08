Українські жінки зробили величезний внесок у зміни в нашій армії
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Розсилка
Є жінки-воїни, але й водночас – жінки-берегині
На бойових позиціях, де присутні жінки, дисципліна і поведінка абсолютно інші. Жінки цементують нашу оборону і дають сили тим, хто знаходиться на передньому краї.
Минулого року, у жовтні підписав Закон, яким забезпечуються рівні права і можливості жінок і чоловіків під час проходження військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях. 27 років Україна йшла до цього закону, коли в усьому цивілізованому світі це давно гарантується. Але ми дуже швидко вчимося і змінюємося.
І сьогодні - це вже інша країна, це вже інша армія. І величезний внесок в ці зміни робили жінки, в тому числі і жінки-військовослужбовці.
Вся Україна вдячна вам за самовідданий захист. Слава українським жінкам! Слава Україні!
Джерело: блог Петра Порошенка