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    Думки вголос

    Українські жінки зробили величезний внесок у зміни в нашій армії

    • Петро Порошенко

      Президент України

    • Розсилка
    Українські жінки зробили величезний внесок у зміни в нашій армії

    Є жінки-воїни, але й водночас – жінки-берегині

    На бойових позиціях, де присутні жінки, дисципліна і поведінка абсолютно інші. Жінки цементують нашу оборону і дають сили тим, хто знаходиться на передньому краї.

    Минулого року, у жовтні підписав Закон, яким забезпечуються рівні права і можливості жінок і чоловіків під час проходження військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях. 27 років Україна йшла до цього закону, коли в усьому цивілізованому світі це давно гарантується. Але ми дуже швидко вчимося і змінюємося.

    І сьогодні - це вже інша країна, це вже інша армія. І величезний внесок в ці зміни робили жінки, в тому числі і жінки-військовослужбовці.

    Вся Україна вдячна вам за самовідданий захист. Слава українським жінкам! Слава Україні!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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