Українські жінки зробили величезний внесок у зміни в нашій армії

Є жінки-воїни, але й водночас – жінки-берегині

На бойових позиціях, де присутні жінки, дисципліна і поведінка абсолютно інші. Жінки цементують нашу оборону і дають сили тим, хто знаходиться на передньому краї.

Минулого року, у жовтні підписав Закон, яким забезпечуються рівні права і можливості жінок і чоловіків під час проходження військової служби у ЗСУ та інших військових формуваннях. 27 років Україна йшла до цього закону, коли в усьому цивілізованому світі це давно гарантується. Але ми дуже швидко вчимося і змінюємося.

І сьогодні - це вже інша країна, це вже інша армія. І величезний внесок в ці зміни робили жінки, в тому числі і жінки-військовослужбовці. Вся Україна вдячна вам за самовідданий захист. Слава українським жінкам! Слава Україні!

Джерело: блог Петра Порошенка

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