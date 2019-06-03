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    Думки вголос

    Візит Зеленського до Брюсселю: важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Візит Зеленського до Брюсселю: важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст
    Володимир Зеленський

    Завтра важливий день. Тож я бажаю успіху і Україні, і її Президенту.

    Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія – перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу – Брюсселю.

    Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію.

    Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС – енергетичний, цифровий, митний, а головне – підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз. Бо членство в НАТО – це є безпека для країни і для громадянина, це є мир на умовах України. А членство в ЄС – це дотримання прав людини і добробут кожного українця. І це основа програми партії «Європейська солідарність». Ми будемо боротися за те, щоби реалізувати цей план.

    Завтра важливий день. Тож я бажаю успіху і Україні, і її Президенту.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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