  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Іван Преображенський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чи дійсно Сталін є героєм для сьогоднішньої Росії?

    • Іван Преображенський

      Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

    • Розсилка
    Чи дійсно Сталін є героєм для сьогоднішньої Росії?

    Справедливість росіяни шукають в минулому, тому що позитивної картини майбутнього у них немає

    Мовою оригіналу

    Социологи фиксируют рост популярности в России Иосифа Джугашвили (Сталина). В 2019 году положительное отношение к нему достигло «максимального показателя за все годы исследований», интерпретирует «Левада-Центр» собственный опрос, вызвавший массу возмущенных комментариев. Правда ли, что Сталин - это герой наших дней, и можно ли назвать происходящее сталинистской революцией в умах?

    «Большой террор» и ожившая история

    Масса комментаторов поспешила обвинить россиян в росте сталинистских настроений и желании возобновить массовые репрессии. В понимании образованного класса именно с этим, в первую очередь, ассоциируется усатый генералиссимус.

    Однако значительная часть населения России, похоже, представляет себе его роль в отечественной истории иначе. Дело как раз в том, что в стране снижается число тех, кто знает и помнит о «большом терроре» против собственного населения, который достиг своего пика при Сталине.

    В 2017 году по опросу того же «Левады-Центра» резко, до 20%, то есть пятой части населения, выросло число тех, кто признает - и вряд ли с сожалением - что «практически ничего» не знает о репрессиях.

    Читайте також

    При имени Иосиф Сталин эти люди, выросшие на советских и российских учебниках истории, скорее всего, вспоминают, в первую очередь, победу во Второй мировой войне и некий общий миф о великом Советском Союзе.

    Это, безусловно, результат пропагандистских усилий по «обелению» советского диктатора. Ничего позитивного в этом незнании нет. И все же странно подозревать людей, которые не знают или не хотят ничего знать о массовых репрессиях в том, что они хотят вернуть эти самые репрессии.

    Запрос на Сталина, безусловно, имеет другую природу. Хоть сталинисты, которых в российском обществе остается немало, и приложили руку к тому, чтобы общество фокусировалось именно на этой исторической кровавой фигуре, это - не сталинизм в том виде, как его понимает российский образованный класс, возмущенный результатами очередного соцопроса.

    Сталин - значит порядок?

    Нетрудно заметить, что рост популярности советского диктатора совпадает сейчас по времени со снижением рейтингов действующего российского лидера. Россияне слабо верят, что страна движется в правильном направлении: число оптимистов и пессимистов в последнее время практически равно.

    Такое ощущение, что недовольство настоящим заставляет искать ориентиры в прошлом. В первую очередь, речь о запросе даже не на справедливость, как принято почему-то говорить. Россияне ищут управу на власти, того, кто если бы не помог им самим, то уж примерно наказал бы распоясавшихся чиновников. И, конечно, находят такого руководителя в лице Сталина.

    Трудно спорить с тем, что среди миллионов репрессированных немало было и представителей власти, об этом даже и российские учебники истории охотно рассказывают. А ведь Сталин, хоть и ошибочно, но твердо ассоциируется в массовом сознании с твердым порядком, которого россиянам снова очень не хватает. Так и получается, что чем туманнее будущее, чем меньше доверия нынешним лидерам, чем выше разочарование в них, тем сильнее желание опереться на что-то прочное в прошлом. Именно как исторический прецедент - отнюдь не как образец для подражания в полной мере.

    Вернуть чучело в музей

    И все же главная тенденция, на мой взгляд, и опросы это фиксируют - это рост безразличия к фигуре Сталина у молодежи. В отличие от «старших товарищей», провалившихся в болото нынешнего российского застоя и потерявших надежду на достойное будущее, молодежь просто не может потерять мечту и надежду на себя. Даже если их мечты - только иллюзия.

    С этой точки зрения нынешняя тяга к усатому генералиссимусу - явление временное. Как только для россиян откроется «окно возможностей», как только у них опять появится образ желаемого будущего, а не прошлого, Сталин, скорее всего, большинством будет возвращен в учебник истории.

    Вопрос только в том, каким может быть это желаемое будущее у тех, кто не знает или не хочет знать самых сложных проблем прошлого своей страны. В поисках справедливости и порядка совсем несложно наступить на те же грабли и родить новый тоталитаризм - с интернетом, социальными сетями и 3D-принтерами, но без гуманизма, который усиленно вытравливается из российского общества все последние годы.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Микола Сунгуровський
    Микола Сунгуровський

    Директор військових програм Центру Разумкова

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ