Чи дійсно Сталін є героєм для сьогоднішньої Росії?

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справедливість росіяни шукають в минулому, тому що позитивної картини майбутнього у них немає

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Социологи фиксируют рост популярности в России Иосифа Джугашвили (Сталина). В 2019 году положительное отношение к нему достигло «максимального показателя за все годы исследований», интерпретирует «Левада-Центр» собственный опрос, вызвавший массу возмущенных комментариев. Правда ли, что Сталин - это герой наших дней, и можно ли назвать происходящее сталинистской революцией в умах?

«Большой террор» и ожившая история

Масса комментаторов поспешила обвинить россиян в росте сталинистских настроений и желании возобновить массовые репрессии. В понимании образованного класса именно с этим, в первую очередь, ассоциируется усатый генералиссимус.

Однако значительная часть населения России, похоже, представляет себе его роль в отечественной истории иначе. Дело как раз в том, что в стране снижается число тех, кто знает и помнит о «большом терроре» против собственного населения, который достиг своего пика при Сталине.

В 2017 году по опросу того же «Левады-Центра» резко, до 20%, то есть пятой части населения, выросло число тех, кто признает - и вряд ли с сожалением - что «практически ничего» не знает о репрессиях.

При имени Иосиф Сталин эти люди, выросшие на советских и российских учебниках истории, скорее всего, вспоминают, в первую очередь, победу во Второй мировой войне и некий общий миф о великом Советском Союзе.

Это, безусловно, результат пропагандистских усилий по «обелению» советского диктатора. Ничего позитивного в этом незнании нет. И все же странно подозревать людей, которые не знают или не хотят ничего знать о массовых репрессиях в том, что они хотят вернуть эти самые репрессии.

Запрос на Сталина, безусловно, имеет другую природу. Хоть сталинисты, которых в российском обществе остается немало, и приложили руку к тому, чтобы общество фокусировалось именно на этой исторической кровавой фигуре, это - не сталинизм в том виде, как его понимает российский образованный класс, возмущенный результатами очередного соцопроса.

Сталин - значит порядок?

Нетрудно заметить, что рост популярности советского диктатора совпадает сейчас по времени со снижением рейтингов действующего российского лидера. Россияне слабо верят, что страна движется в правильном направлении: число оптимистов и пессимистов в последнее время практически равно.

Такое ощущение, что недовольство настоящим заставляет искать ориентиры в прошлом. В первую очередь, речь о запросе даже не на справедливость, как принято почему-то говорить. Россияне ищут управу на власти, того, кто если бы не помог им самим, то уж примерно наказал бы распоясавшихся чиновников. И, конечно, находят такого руководителя в лице Сталина.

Трудно спорить с тем, что среди миллионов репрессированных немало было и представителей власти, об этом даже и российские учебники истории охотно рассказывают. А ведь Сталин, хоть и ошибочно, но твердо ассоциируется в массовом сознании с твердым порядком, которого россиянам снова очень не хватает. Так и получается, что чем туманнее будущее, чем меньше доверия нынешним лидерам, чем выше разочарование в них, тем сильнее желание опереться на что-то прочное в прошлом. Именно как исторический прецедент - отнюдь не как образец для подражания в полной мере.

Вернуть чучело в музей

И все же главная тенденция, на мой взгляд, и опросы это фиксируют - это рост безразличия к фигуре Сталина у молодежи. В отличие от «старших товарищей», провалившихся в болото нынешнего российского застоя и потерявших надежду на достойное будущее, молодежь просто не может потерять мечту и надежду на себя. Даже если их мечты - только иллюзия.

С этой точки зрения нынешняя тяга к усатому генералиссимусу - явление временное. Как только для россиян откроется «окно возможностей», как только у них опять появится образ желаемого будущего, а не прошлого, Сталин, скорее всего, большинством будет возвращен в учебник истории.

Вопрос только в том, каким может быть это желаемое будущее у тех, кто не знает или не хочет знать самых сложных проблем прошлого своей страны. В поисках справедливости и порядка совсем несложно наступить на те же грабли и родить новый тоталитаризм - с интернетом, социальными сетями и 3D-принтерами, но без гуманизма, который усиленно вытравливается из российского общества все последние годы.

Джерело: Deutsche Welle

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