У Росії немає союзників — є лише холопи та вороги

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо занадто норовливого сусіда не можна публічно відшмагати, то на нього нацьковують блазнів

Мовою оригіналу

Официальный представитель МИД России опубликовала на своей странице в Facebook фотографию сербского президента Александара Вучича, сидящего напротив Дональда Трампа, к которой подвесила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой, где героиня кладет ногу на ногу. Мария Захарова рекомендовала также всем, кого позвали в Белый дом, а стул поставили как на допросе, садиться как на втором фото. Этот пост вызвал возмущение в Сербии. Сам Вучич назвал его примитивным и пошлым. Сербы отметили, что представитель МИД России так оскорбила всех, кто отстаивает интересы двух государств и напомнили, что Белград остается главным партнером Москвы на Балканах и не стал, в отличие от соседей, вводить антироссийские санкции.

Бездонный российский МИД

Мария Захарова своей публикацией пробила очередное «дно». Она не средней руки блогер, а официальный представитель российского МИД, говорят в ужасе многие российские и европейские комментаторы. И забывают, что в отношениях с Сербией у Кремля дна давно нет. Оно было пробито еще в 2008 году.

Тогда по государственному российскому телеканалу был показан пропагандистский фильм с претензией на документальность, в котором ведущий телеканала "Россия» Константин Семин назвал покойного премьера Сербии Зорана Джинджича «западной марионеткой», которая получила «заслуженную пулю».

С тех пор ничего не изменилось: сербских лидеров в Москве делят на «марионеток», заслуживающих пулю за контакты с Западом, и на «братушек», которые покорны командам из Кремля. И Вучича, видимо, предупредили, что и он может перейти в разряд «марионеток» за готовность нормализовать экономические отношения с Косово и за настырное стремление привести Сербию в Евросоюз.

Кремль приревновал Сербию к Трампу

Кремлевские пропагандисты вряд ли смогут ответить на вопрос, почему сербский президент должен защищать интересы Москвы на Балканах, даже если они противоречат интересам Белграда и сводятся к сохранению в регионе максимальной нестабильности. Но им это и не нужно. Сербы стерпят.

Им не привыкать к тому, что «старшие братушки» ведут себя с ними как с холопами, которых можно публично унижать. Аудиенция Вучича у Трампа на «приставном креслице» перед массивным столом американского президента, кстати, выглядела не слишком уважительно. Но сербский президент явно понимает: если небольшая страна хочет защищать свои интересы, ей приходится терпеть.

Сейчас для Сербии принципиально важно решить экономический спор с Косово и при этом не признать суверенитет края, который сербы продолжают считать своей территорией. Москва не готова им в этом помогать, она просто мутит воду в «мягком подбрюшье» ЕС, радуясь любой дестабилизации обстановки. Ну, а США оказались готовы выступить посредником, и ради этого Вучич готов посидеть даже на «приставном стульчике». И ревность Кремля его тут не пугает.

Шуты против президентов

Формально конфликт Москвы и Белграда, вызванный коллажем Марии Захаровой, исчерпан. Официальный представитель российского МИД заявила, что ее не так поняли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что шутка Захаровой была неверно истолкована. Главным же зрителем этого представления, скорее всего, стал его шеф Владимир Путин. Причем, раздражение от визита Вучича в США не помешало ему обсудить с сербским коллегой итоги этой поездки, как говорится «в духе партнерства и взаимопонимания».

В Средние века такую тактику применяли частенько. Если соседского феодала нельзя было - как простого холопа - выпороть на конюшне, то звали в гости и натравливали на него шутов. С дурака или дурочки какой спрос? Ну, а правитель доволен и его уязвленное эго удовлетворено. Прямо как в начале романа «Дубровский», где вся история становится результатом самодурства и хамства помещика Троекурова.

К дипломатии такое поведение, конечно, отношения не имеет. И новых друзей так не приобретешь, тем более, равных партнеров во внешней политике. Даже чужие холопы поостерегутся переходить к помещику-самодуру. Но Кремль и российский МИД, похоже, сегодня настроение российского президента волнуют гораздо больше, чем какие-то «национальные интересы» Российской Федерации.

Джерело: Deutsche Welle

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.