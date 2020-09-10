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    Технології

    Американські військові випробували робопсів для патрулювання території

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    Vision 60 призначений для розвідувальної діяльності, а також збору й обміну даних про місцевість та її картографування - Американські військові випробували робопсів для патрулювання території
    Vision 60 призначений для розвідувальної діяльності, а також збору й обміну даних про місцевість та її картографування

    У майбутньому собаки-роботи стануть частиною армії

    Військово-повітряні сили США провели одне з найбільших в історії військових навчань із використанням роботів — складової майбутньої вдосконаленої системи контролю бою (ABMS), покликаної відстежувати й усувати загрози для повітряних суден.

    У навчаннях, які охопили 30 різних локацій на території США, були випробувані технології штучного інтелекту, хмарного обчислення і 4G- та 5G-мережування, які мають стати частиною готової ABMS. Система, встановлена на борту літака, мала вирахувати російські ракети, що загрожували судну, й ліквідувати їх.

    Крім того, вперше під час навчань використали роботів, а точніше — робопсів Vision 60 компанії Ghost Robotics. Під час військових навчань кількох робопсів висадили біля однієї з повітряних баз штату Невада, де вони здійснювали патрулювання місцевості.

    За словами сержанта ВПС США Лі Бостона, робопси покликані збирати дані про місцевість, аби у військових не виникало потреби далеко від неї відходити — і наражати себе на потенційну небезпеку за її межами.

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    Американські військові випробували робопсів для патрулювання території
    Американські військові випробували робопсів для патрулювання території
    Американські військові випробували робопсів для патрулювання території

    Як зазначає Ghost Robotics, Vision 60 призначений для розвідувальної діяльності, а також збору й обміну даних про місцевість та її картографування. Конструкція роботів дозволяє їм безперешкодно рухатися по будь-якому типу місцевості.

    Військові США поки не розкривають деталей ані своєї вдосконаленої системи контролю бою, ані застосування Vision 60. Але наголошують: у майбутньому швидкість збору та обробки даних стане одним із ключових факторів досягнення військової переваги і, зрештою, перемоги.

    Конкретно робопси, як зазначає The Drive, зможуть переносити необхідні комп’ютерні системи у важкодоступні місця — наприклад, прокрадуться в тил до ворога і перехоплять його комунікації. Навіть створення мапи місцевості (що є більш досяжною метою) може грати важливу роль під час військової операції.

    Vision 60 стали першими робопсами, яких успішно використали під час військових навчань у США. Попередні спроби були менш вдалими: у 2015 році Військово-морські сили відмовилися від так званого робобика через те, що під час руху він дуже шумів.

    Джерело: Громадське

    США армія військові навчання військові технології
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