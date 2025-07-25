«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата

Мар'яна Безугла шкодує, що у парламенті стало на одного депутата менше

Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на загибель нардепа Ярослава Рущишина у дорожньо-транспортній пригоді. Безугла назвала смерть нардепа наслідком «ризикованої поведінки». Також вона заявила, що жалкує про колегу не більше, ніж про будь-якого солдата на передовій. Про це пише «Главком» з посиланням на допис обраниці у соцмережі.

«Просто спостереження. Життя людини. Загинув народний депутат України від «Голосу» Ярослав Рущишин, який був за все хороше, проти всього поганого. Заснував мистецьке об'єднання «Дзиґа», мав швейні фабрики, почесний сенатор Українського католицького університету (УКУ), співзасновник Львівської бізнес-школи LvBS і так далі», – почала свій допис Безугла.

Після того як він обрався до Верховної Ради, то, за її словами, нічим особливим, не відзначився.

Допис Безуглої скріншот

«Не було його ні чути, ні видно. Під час повномасштабної війни жодних проблем щодо оборони не підіймав. Умєрова підтримував. Зате трибуну щодо НАБУ блокував. Загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Harley-Davidson вночі. Врізався в трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється», – написала вона.

Мар'яна Безугла вважає, що якби Ярослав Рущишин мобілізувався б до ЗСУ чи виступав за реформу армії, був би в рази кориснішим як воїн чи політик.

«Людину жалко, звісно, але не більше, ніж наших захисників на фронті, які зараз без термінів служби в нереформованій армії. Земля пухом. Співчуття рідним і близьким», – зазначила позафракційна нардепка, додавши, що людський ресурс ВРУ знову зменшено.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув унаслідок ДТП ввечері 24 липня, на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району.

«Главком» також писав про реакцію політиків на смерть колеги.