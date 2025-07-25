Головна Новини
search button user button menu button

«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Народний депутат Ярослав Рущишин загинув у ДТП
фото: з відкритих джерел

 Мар'яна Безугла шкодує, що у парламенті стало на одного депутата менше

Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на загибель нардепа Ярослава Рущишина у дорожньо-транспортній пригоді. Безугла назвала смерть нардепа наслідком «ризикованої поведінки». Також вона заявила, що жалкує про  колегу не більше, ніж про будь-якого солдата на передовій. Про це пише «Главком» з посиланням на допис обраниці у соцмережі.

«Просто спостереження. Життя людини. Загинув народний депутат України від «Голосу» Ярослав Рущишин, який був за все хороше, проти всього поганого. Заснував мистецьке об'єднання «Дзиґа», мав швейні фабрики, почесний сенатор Українського католицького університету (УКУ), співзасновник Львівської бізнес-школи LvBS і так далі», – почала свій допис Безугла.

Після того як він обрався до Верховної Ради, то, за її словами, нічим особливим, не відзначився.

Допис Безуглої
Допис Безуглої
скріншот

«Не було його ні чути, ні видно. Під час повномасштабної війни жодних проблем щодо оборони не підіймав. Умєрова підтримував. Зате трибуну щодо НАБУ блокував. Загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Harley-Davidson вночі. Врізався в трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється», – написала вона.

Мар'яна Безугла вважає, що якби Ярослав Рущишин мобілізувався б до ЗСУ чи виступав за реформу армії, був би в рази кориснішим як воїн чи політик.

«Людину жалко, звісно, але не більше, ніж наших захисників на фронті, які зараз без термінів служби в нереформованій армії. Земля пухом. Співчуття рідним і близьким», – зазначила позафракційна нардепка, додавши, що людський ресурс ВРУ знову зменшено.

Нагадаємо, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув унаслідок ДТП ввечері 24 липня, на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району.

«Главком» також писав про реакцію політиків на смерть колеги.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Мар’яна Безугла ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники Хмельниччини ліквідували ДТП у якій загинув чоловік та підліток
Жахлива ДТП на Хмельниччині: загинули підліток і чоловік, ще троє людей травмовані
29 червня, 22:30
Безугла стверджує, що і глава Банкової, і керівник фракції «слуг» легко впораються з посадами очільника уряду та спікера парламенту
Хто насправді виконує обов'язки прем'єра та спікера. Безугла назвала два прізвища
30 червня, 15:27
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем
Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини, ЄС продовжив санкції проти РФ. Головне за 30 червня
30 червня, 21:01
Соратник Юлії Тимошенко Максим Соколов сподівається, що зміни до Виборчого кодексу будуть швидко прийняті в першому читанні
Соратник Тимошенко пояснив, навіщо «Батьківщина» подала законопроєкт про нові правила виборів
14 липня, 16:37
За звільнення премʼєр-міністра України проголосували 261 народний депутат
Рада відправила Шмигаля у відставку
16 липня, 15:14
Народні депутати пропонують щороку встановлювати базову величину для розрахунку посадових окладів чиновників
Посадові оклади суддів та чиновників можуть відв'язати від прожиткового мінімуму: законопроєкт
15 липня, 18:12
Наразі підготовлено клопотання до суду про арешт Андрія Андрійовича Молочного
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного
21 липня, 10:21
Ніна Южаніна підтримала закон про ліквідацію незалежності НАБУ та САП
Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам
Вчора, 21:01
Автомобіль злетів з дороги біля будинку, у якому ніхто не живе
ДТП на Київщині: Jaguar злетів у кювет. Пасажири зникли, знявши номери (фото)
Сьогодні, 09:57

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2025
52K
НАБУ-скандал. Зеленський вперше прокоментував мітинги
24K
Міносвіти змінює школярам навчальну програму: що вивчатимуть діти з нового року
23K
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
19K
Син відомого телеведучого втратив руку на фронті

Новини

«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Сьогодні, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:35
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua