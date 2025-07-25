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Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту
Зазначається, що відмова заарештувати Нетаньягу «серйозно підриває здатність суду виконувати свій мандат»
фото: AP

Нещодавно парламент Угорщини проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Міжнародний кримінальний суд поскаржився до наглядового органу на Угорщину, яка відмовилася виконати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу під час його візиту до Будапешта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Колегія з трьох суддів заявила, що зобов'язання співпрацювати було «достатньо зрозумілим для Угорщини», а відмова заарештувати Нетаньягу «серйозно підриває здатність суду виконувати свій мандат».

Асамблея держав-учасниць розгляне подальші кроки щодо можливого покарання Угорщини під час щорічного засідання Асамблеї у грудні. Це вже третій випадок за останній рік, коли суд розслідує справу однієї зі своїх держав-членів за відмову від арешту підозрюваних.

Як відомо, парламент Угорщини проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Країна ратифікувала Римський статут ще понад 20 років тому, але так і не включила його до національного правового кодексу Угорщини. Таким чином вона хоч і мала юридичне зобов'язання дотримуватися Римського статуту, та національне законодавство дозволяло цього уникнути.

Раніше Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та від 1 січня 2025 року отримує такі ж права, як інші держави, тобто стала повноцінним членом МКС, зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна зробила останній формальний крок для ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, передавши на зберігання ратифікаційну грамоту. Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею депонувала ратифікаційну грамоту на зберігання в депозитарій Римського статуту.

До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт верховного лідера «Талібану» Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Афганістану Абдула Хакіма Хаккані.

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Теги: Угорщина Міжнародний кримінальний суд Беньямін Нетаньягу

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