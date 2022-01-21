Голова Держдуми анонсував розгляд питання про визнання «ЛНР» і «ДНР»

Голова нижньої палати російського парламенту відзначив підтримку ініціативи низкою фракцій Думи

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін анонсував розгляд питання про визнання «державності» терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР». Про це він написав у Telegram.

«Запропоноване для розгляду питання дуже серйозне та відповідальне. У цьому зв'язку правильно наступного тижня провести консультації з керівниками фракцій, обговорити цю ініціативу. Потім за підсумками – розглянути питання на Раді Державної Думи», – заявив Володін.

Голова нижньої палати російського парламенту також відзначив підтримку цієї ініціативи низкою фракцій.

«Надходять прохання від журналістів прокоментувати проект постанови Державної Думи про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки». Йдеться про ініціативу, внесену на розгляд депутатами від КПРФ на чолі з Геннадієм Зюгановим. Сергій Миронов уже заявив, що фракція «Справедлива Росія – За правду» готова підтримати проєкт. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський висловився масштабніше. Думаю, депутатів від «Єдиної Росії» – вони неодноразово висловлювалися з цієї теми – також непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території «ДНР» та «ЛНР», – написав Володін.

Крім того, спікер Держдуми РФ звинуватив НАТО у прагненні «окупувати Україну», а президента України Володимира Зеленського – в начебто ігноруванні Мінських угод.

«Ми бачимо ігнорування Мінських угод президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у «ДНР» та «ЛНР» необхідно шукати», – підсумував Володін.

До слова, Зеленський назвав місто, з якого Росія може почати війну проти України.

Також Зеленський назвав умову, за якої Росія буде готова віддати Донбас.

Раніше Зеленський вже казав, що під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

Також стало відомо, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Ще Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.