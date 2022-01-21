  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    Російську агресію не зупинити вмовляннями

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З 1 січня 2021 року створення тероборони в Україні з розмов перейшло у реальну площину - Російську агресію не зупинити вмовляннями
    З 1 січня 2021 року створення тероборони в Україні з розмов перейшло у реальну площину
    фото: РБК-Україна

    Логіка гопника розцінює слова як прояв слабкості

    Мовою оригіналу

    Глубокая озабоченность на дипломатическом уровне действует на Кремль с тем же эффектом, как увещевания повара на кота в известной басне. Если бы Москва понесла реальное наказание в 2008 году за агрессию в отношении Грузии – никакой аннексии Крыма не произошло бы. Совсем. И никакой агрессии на Донбассе не было бы. Более десяти тысяч людей были бы живы.

    Невозможно остановить российскую агрессию уговорами. Логика гопника расценивает слова, как проявление слабости. Только готовность драться заставляет их остановиться. Доказано украинскими добробатами и фактически с нуля созданной армией в начале 2014 года. И в этом контексте сегодня, в момент концентрации российских войск у наших границ, новости про тероборону гораздо важнее, чем очередные заявления МИДа той же Германии. А новости есть, и новости хорошие.

    Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Юрий Галушкин заявляет, что в целом личный состав подразделений терробороны уже сформирован. Стрелковое оружие и боеприпасы есть в достаточном количестве. Бригада города Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях – 6, в некоторых – 8 батальонов. В идеале подразделения теробороны в Украине необходимо было создавать еще в 2008 году, после российского нападения на Грузию. Умные люди уже тогда предполагали, что Украина следующая. Сам Бог велел это делать в 2014. Но украинской власти постоянно что-то мешало. Боялись вооруженных собственных граждан? Вероятно. Хорошо, что теперь лед тронулся и с 1 января 2021 года создание теробороны в Украине из разговоров перешло в реальную плоскость. И слоган «Нехай щастить» заиграл новыми красками...

    Читайте також:

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Лиховій
    Дмитро Лиховій

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Микола Томенко
    Микола Томенко

    Лідер Громадського руху "Рідна країна", доктор політичних наук

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російську агресію не зупинити вмовляннями