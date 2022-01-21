Російську агресію не зупинити вмовляннями

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Глубокая озабоченность на дипломатическом уровне действует на Кремль с тем же эффектом, как увещевания повара на кота в известной басне. Если бы Москва понесла реальное наказание в 2008 году за агрессию в отношении Грузии – никакой аннексии Крыма не произошло бы. Совсем. И никакой агрессии на Донбассе не было бы. Более десяти тысяч людей были бы живы.

Невозможно остановить российскую агрессию уговорами. Логика гопника расценивает слова, как проявление слабости. Только готовность драться заставляет их остановиться. Доказано украинскими добробатами и фактически с нуля созданной армией в начале 2014 года. И в этом контексте сегодня, в момент концентрации российских войск у наших границ, новости про тероборону гораздо важнее, чем очередные заявления МИДа той же Германии. А новости есть, и новости хорошие.

Командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Юрий Галушкин заявляет, что в целом личный состав подразделений терробороны уже сформирован. Стрелковое оружие и боеприпасы есть в достаточном количестве. Бригада города Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях – 6, в некоторых – 8 батальонов. В идеале подразделения теробороны в Украине необходимо было создавать еще в 2008 году, после российского нападения на Грузию. Умные люди уже тогда предполагали, что Украина следующая. Сам Бог велел это делать в 2014. Но украинской власти постоянно что-то мешало. Боялись вооруженных собственных граждан? Вероятно. Хорошо, что теперь лед тронулся и с 1 января 2021 года создание теробороны в Украине из разговоров перешло в реальную плоскость. И слоган «Нехай щастить» заиграл новыми красками...

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