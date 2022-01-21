Болгарія екстрено відреагувала на вимогу Кремля щодо НАТО

Сьогодні Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії

Опозиція Болгарії закликає до термінової зустрічі з прем'єр-міністром у парламенті через заяву російського МЗС

Голова болгарської парламентської групи «Гєрб-СДС» Десіслава Атанасова закликла спікера Народних зборів запросити до парламенту прем’єр-міністра Кіріла Петкова, а також міністра оборони та міністра закордонних справ для обговорення заяви МЗС Росії щодо виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії. Про це повідомляє місцеве видання Faktor.bg.

Атанасова додала, що дана заява є загрозою національній безпеці країни. За її словами, важливо, щоб представники виконавчої влади прийшли до парламенту, щоб обговорити подальшу реакцію Болгарії на російську провокацію.

Вона звернулася до колег з правлячої більшості, які з посмішкою спостерігали за її виступом, і нагадала спікеру парламенту Крістіану Вігеніну, що він був міністром закордонних справ і що він сам повинен розуміти всю серйозність ситуації.

Сьогодні Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

«Мова йде про виведення іноземних сил, техніки і озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія», – йдеться в письмових відповідях міністерства закордонних справ РФ.

Раніше повідомлялося, що Москва, зокрема, вимагає від західних партнерів юридичних гарантій відмови від подальшого розширення НАТО на схід, від приєднання до блоку України і від створення військових баз в пострадянських країнах.

До слова, Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією.

Також глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести російські війська від кордону України та повернути їх до казарм.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

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