Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Ердоган знайшов рішення

Ердоган вважає, що формування палестинської держави є необхідністю для досягнення миру

Президент Туреччини переконаний, що рішення про створення двох держав є єдиним способом досягнення миру. Про це він заявив під час виступу в неділю у Стамбулі.

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«Поки цю проблему не буде вирішено справедливим шляхом, наш регіон продовжуватиме жити в прагненні до миру», – сказав Ердоган.

За його словами, ізраїльсько-палестинський конфлікт є основою всіх проблем на Близькому Сході.

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Президент Туреччини вважає, що формування незалежної палестинської держави відповідно до кордонів, встановлених у 1967 році, зі збереженням її територіальної цілісності та зі столицею в Єрусалимі є необхідністю.

Ердоган повторив заклик до обох сторін уникати кроків, які посилять конфлікт.

«Туреччина готова зробити все можливе, щоб припинити конфлікт. Ми сповнені рішучості активізувати дипломатичні зусилля для досягнення миру між ізраїльськими та палестинськими силами», – додав президент Туреччини.

Нагадаємо, МЗС Туреччини пропонує свою допомогу в припинені війни в Ізраїлі, аби вона не поширилася на більшу територію. Туреччина закликає сторони діяти стримано та уникати імпульсивних кроків.

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Раніше Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань.

До слова, Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.