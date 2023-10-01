Україна може отримати модернізовані безпілотники Bayraktar

Турецька компанія Baykar вже тестує дрон Bayraktar Akincі, який має український двигун та розумну систему наведення HGK-82

Українські військові можуть отримати покращену версію безпілотника Bayraktar TB2 турецької компанії Baykar. Питання вже розглядають. Про це заявив гендиректор компанії Baykar Makina Халука Байрактара в інтерв'ю Радіо Свобода.

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«Щодо Bayraktar Akincі, це питання в процесі розгляду, наскільки мені відомо. Українські військові добре знаються на тому, що ми виготовляємо і у що інвестуємо. Тому наш план – виробляти всі системи, які ми маємо, тут (в Україні – «Главком»)», – сказав гендиректор компанії Baykar.

Байрактар нагадав, що його компанія постачає українській армії безпілотники Bayraktar TB2, які відомі серед українців. За його словами, в Україні є компанія з 50 людей, які підтримують ескадрилью.

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«У нас є необхідні для цього дозволи. Тому ми можемо повністю виробляти Bayraktar TB2, а не збирати його. Також тут ми можемо повністю виробляти Bayraktar Akincі. На це ми маємо дозволи від нашого уряду, що демонструє, наскільки ми наблизилися до втілення», – додав Байрактар.

Зазначимо, що турецька компанія Baykar вже тестує дрон Bayraktar Akincі. Цей ударний безпілотник має український двигун та розумну систему наведення HGK-82.

Нагадаємо, завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar вже почали будувати в Україні.

Раніше повідомлялося, що будівництво заводу і облаштування Центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших безпілотників, ефективність яких перевірена і доведена на практиці. Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні сформовано всю правову базу.

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Крім того, турецька компанія Baykar інвестує $100 млн у три проєкти в Україні, зокрема, будівництво заводу з виробництва безпілотників буде завершено за 1,5 року.

До слова, після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.