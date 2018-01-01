Історичні факти Другої світової

Прикладом того, що Історія набагато складніша, ніж це видається сучасникам є факт, що більшість вцілілих вояк СС «Галичина» від загибелі врятував легендарний польський герой, командувач Польської армії у часи Другої світової генерал Владислав Андерс. Він переконав Великобританію, на території якої після війни перебували воїни СС

Історичні факти Другої світової

Прикладом того, що Історія набагато складніша, ніж це видається сучасникам є факт, що більшість вцілілих вояк СС «Галичина» від загибелі врятував легендарний польський герой, командувач Польської армії у часи Другої світової генерал Владислав Андерс.

Він переконав Великобританію, на території якої після війни перебували воїни СС «Галичина», в тому, що вони громадяни Польщі, а, відтак не підлягають відправці в СРСР. До порятунку долучався і Ватикан.

Але на польського генерала, насамперед, вплинула його дружба з останнім командувачем СС «Галичина» Павлом Шандруком, в минулому генералом армії УНР, з яким у різних війнах вони воювали то по одну, то по різні сторони фронту.

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