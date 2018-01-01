Історія набагато складніша, ніж це видається
- Сьогодні, 08:02
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Історичні факти Другої світової
Прикладом того, що Історія набагато складніша, ніж це видається сучасникам є факт, що більшість вцілілих вояк СС «Галичина» від загибелі врятував легендарний польський герой, командувач Польської армії у часи Другої світової генерал Владислав Андерс.
Він переконав Великобританію, на території якої після війни перебували воїни СС «Галичина», в тому, що вони громадяни Польщі, а, відтак не підлягають відправці в СРСР. До порятунку долучався і Ватикан.
Але на польського генерала, насамперед, вплинула його дружба з останнім командувачем СС «Галичина» Павлом Шандруком, в минулому генералом армії УНР, з яким у різних війнах вони воювали то по одну, то по різні сторони фронту.