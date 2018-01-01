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    Думки вголос

    Історія набагато складніша, ніж це видається

    Історичні факти Другої світової
    Прикладом того, що Історія набагато складніша, ніж це видається сучасникам є факт, що більшість вцілілих вояк СС «Галичина» від загибелі врятував легендарний польський герой, командувач Польської армії у часи Другої світової генерал Владислав Андерс. Він переконав Великобританію, на території якої після війни перебували воїни СС
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 08:02
    • Розсилка

    Історичні факти Другої світової

    Прикладом того, що Історія набагато складніша, ніж це видається сучасникам є факт, що більшість вцілілих вояк СС «Галичина» від загибелі врятував легендарний польський герой, командувач Польської армії у часи Другої світової генерал Владислав Андерс.

    Він переконав Великобританію, на території якої після війни перебували воїни СС «Галичина», в тому, що вони громадяни Польщі, а, відтак не підлягають відправці в СРСР. До порятунку долучався і Ватикан.

    Але на польського генерала, насамперед, вплинула його дружба з останнім командувачем СС «Галичина» Павлом Шандруком, в минулому генералом армії УНР, з яким у різних війнах вони воювали то по одну, то по різні сторони фронту.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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