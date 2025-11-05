Головна Світ Політика
search button user button menu button

США просять ООН зняти санкції з президента Сирії перед зустріччю з Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США просять ООН зняти санкції з президента Сирії перед зустріччю з Трампом
Дональд Трамп планує зустрітися з Ахмедом аль-Шараа (праворуч) в Білому домі 10 листопада
фото: Білий дім

Сполучені Штати активно закликають Раду безпеки ООН послабити обмеження щодо Сирії

США подали до Ради безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Це відбувається напередодні запланованого візиту сирійського лідера до Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати звернулися до Ради Безпеки ООН із пропозицією скасувати санкції проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, який незабаром має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Проєкт резолюції, з яким ознайомилося агентство, також передбачає скасування санкцій проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Для ухвалення документа потрібно щонайменше дев’ять голосів «за» та відсутність вето з боку постійних членів Ради безпеки – США, Великої Британії, Франції, Китаю та Росії. Вашингтон уже кілька місяців закликає Раду безпеки ООН послабити обмеження щодо Сирії. Варто зазначити, що комітет Ради Безпеки з питань санкцій неодноразово робив винятки для офіційних поїздок, тож сирійський президент, ймовірно, все одно зможе відвідати Білий дім.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Білому домі в понеділок, 10 листопада.

До слова, у липні цього року, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Тоді Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку».

Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп у травні цього року вперше зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Трамп висловив сподівання, що Сирія приєднається до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Марокко, які нормалізували відносини з Ізраїлем у межах Авраамських угод, укладених за посередництва США 2020 року.

Читайте також:

Теги: Радбез ООН санкції Дональд Трамп Сирія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розповів про покращення стосунків з Трампом після Аляски
Зеленський розказав, як після Аляски в нього покращилися стосунки з Трампом
9 жовтня, 10:38
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
13 жовтня, 00:32
Під час другої каденції Трампа на посаді президента США вартість біткоїна зросла на 60%
Трамп є одним із найбільших власників Bitcoin у світі
13 жовтня, 17:47
Трамп: Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії
Моді пообіцяв Трампу, що Індія більше не купуватиме російську нафту
16 жовтня, 00:12
Росія готується пом’якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg
Росія готується пом’якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg
24 жовтня, 01:27
Американські посадовці кажуть, що терпіння президента США увірвалося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час
WSJ: Трамп відмовився від найжорсткіших санкцій проти Росії
24 жовтня, 07:03
На тлі відео Трампа лунала музика російською мовою
Трамп зіграв у гольф з онучкою під російську музику
11 жовтня, 17:25
Німеччина готує кроки для припинення імпорту сталі з Росії
Німеччина хоче припинити імпорт російської сталі
3 листопада, 13:09
Поля на території нового розкішного гольф-курорту Trump вартістю $1,5 млрд у провінції Хун Єн
У В’єтнамі під загрозою зриву будівництво розкішного курорту Трампа
31 жовтня, 07:09

Політика

Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр
Новий уряд Молдови, який очолив бізнесмен з України, закриває російський культурний центр
Естонія затримала прокремлівського пропагандиста
Естонія затримала прокремлівського пропагандиста
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині
Сили спецоперацій уразили «Іскандер» та радіолокаційну станцію на Курщині
Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія
Україна та Молдова можуть завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – Єврокомісія
«Він не є диктатором»: голова однієї з партій Тайваню висловила прихильність Путіну
«Він не є диктатором»: голова однієї з партій Тайваню висловила прихильність Путіну
США просять ООН зняти санкції з президента Сирії перед зустріччю з Трампом
США просять ООН зняти санкції з президента Сирії перед зустріччю з Трампом

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua