США просять ООН зняти санкції з президента Сирії перед зустріччю з Трампом

Сполучені Штати активно закликають Раду безпеки ООН послабити обмеження щодо Сирії

США подали до Ради безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Це відбувається напередодні запланованого візиту сирійського лідера до Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати звернулися до Ради Безпеки ООН із пропозицією скасувати санкції проти президента Сирії Ахмеда аль-Шараа, який незабаром має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Проєкт резолюції, з яким ознайомилося агентство, також передбачає скасування санкцій проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Для ухвалення документа потрібно щонайменше дев’ять голосів «за» та відсутність вето з боку постійних членів Ради безпеки – США, Великої Британії, Франції, Китаю та Росії. Вашингтон уже кілька місяців закликає Раду безпеки ООН послабити обмеження щодо Сирії. Варто зазначити, що комітет Ради Безпеки з питань санкцій неодноразово робив винятки для офіційних поїздок, тож сирійський президент, ймовірно, все одно зможе відвідати Білий дім.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Білому домі в понеділок, 10 листопада.

До слова, у липні цього року, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Тоді Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку».

Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп у травні цього року вперше зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Трамп висловив сподівання, що Сирія приєднається до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну і Марокко, які нормалізували відносини з Ізраїлем у межах Авраамських угод, укладених за посередництва США 2020 року.